“Antes del terremoto hacía $1′200.000 por fin de semana, ahora son $170.000″: Comerciante en Pereira

Desde 6AM W de Caracol Radio hacemos seguimiento del estado de las viviendas y comercios de Pereira tras tres meses del terremoto que dejó decenas de víctimas.

En el sector Indico, que también se conoce como la zona rosa, se encuentran estructuras olvidadas, en estado de gran deterioro, a punto de caerse. Sin embargo, al recorrer estas calles se pueden ver varias personas que perdieron sus sueños, sus metas, por los que han trabajado durante mucho tiempo.

Netfali, habitante de Pereira y vendedor de comidas rápidas desde hace más de 26 años, habló para los micrófonos de 6AM W y afirmó que él fue uno de los comerciantes afectados por este terremoto.

Según contó, este 10 de agosto estaba en la casa, porque la noche antes no salió a vender. “Ya no pudimos trabajar, porque toda esta mansión, una cuadra y media de la redonda la cerraron. No dejaban pasar ni gente a pie. Lo vinieron a abrir al mes y medio”, dijo.

Incluso, contó que durante ese mes y medio estuvo viviendo a punta de mercados, de la caridad de los demás. “Repartían mucho en carro, desayunos hechos, almuerzos hechos, comida hecha”.

Por otro lado, reveló que antes de ese 10 de agosto, vendía, por un fin de millón doscientos, millón trescientos. Mientras que ahora, tres meses después, vende únicamente 170.000 por fin de semana.