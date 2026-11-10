Sandra Ramírez deberá asistir de manera virtual a la JEP el 12 de noviembre

Bogotá

Caracol Radio conoció en primicia que el próximo 12 de noviembre a partir de las 2pm la exFarc, Sandra Ramírez, deberá asistir de manera virtual a la Jurisdicción Especial para La Paz para continuar con su versión dentro del caso de reclutamiento de menores.

Como parte del proceso a Sandra Ramírez se le hizo traslado de información que pueda comprometerla para que se pronuncie durante la diligencia de versión voluntaria, así como garantizar la participación de las víctimas. Con este propósito, el despacho remitirá a sus correos electrónicos un enlace de acceso a una carpeta de OneDrive que contendrá los documentos correspondientes.

El despacho de la magistrada Lily Rueda quien adelanta la investigación del macro-caso 07 sobre reclutamiento de menores advierte a la ExFarc Sandra Ramírez, a su abogado, a las víctimas acreditadas y a sus representantes que deben guardar la reserva judicial de los documentos que se exponen en la audiencia y evitar difundirlos.

Desde la JEP son claros al señalar que el incumplimiento de esta orden podrá dar lugar a las medidas correctivas y, cuando resulte procedente, a las actuaciones disciplinarias o de otra naturaleza.

Dado que la diligencia es virtual la Secretaría Ejecutiva de la JEP a través de la Subdirección de Comunicaciones, debe disponer de todos los medios tecnológicos y el apoyo técnico necesario para la continuación de la diligencia.

¿Por qué es llamada la exFarc Sandra Ramírez?

El llamado como compareciente se dio por la insistencia de las víctimas, algunas de ellas señalan directamente a Sandra Ramírez, quien fue esposa de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, como la persona que seleccionaba a las menores de edad para que fueran abusadas reiteradamente por los entonces comandantes de las Farc.

La primera diligencia se realizó el pasado 4 de noviembre. Esta cita estaba prevista realizarse de manera presencial, pero se cambió a virtual, según explicó la magistrada Lily Rueda, porque el riesgo de Sandra Ramírez es extremo.

Las víctimas han reclamado garantías ante la Jurisdicción Especial para la Paz dentro de este proceso que recordemos investiga graves crímenes de guerra y de lesa humanidad de más de 18 mil menores de edad que fueron reclutados por las entonces Farc.