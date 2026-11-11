“Te voy a matar”: estremecedor audio revelaría amenazas de Ricardo Leyva contra Karen Santos

Caracol Radio conoció en exclusiva un estremecedor audio que hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra Ricardo Leyva, el reconocido empresario de conciertos en Colombia, y que evidenciaría los presuntos hechos de violencia intrafamiliar agravada cometidos contra su exesposa, Karen Santos.

En el audio se escuchan palabras soeces y frases como “te voy a matar”, además de las súplicas de la mujer, quien, angustiada, pide: “no me pegues (…)“.

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¿Cómo va el caso?

El pasado 19 de octubre, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Ricardo Leyva por el delito de violencia intrafamiliar agravada, presuntamente cometido contra su exesposa, Karen Santos.

En ese sentido, la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia trasladó el escrito de acusación contra Leyva, quien asistió a la diligencia acompañado de su abogada de confianza.

Específicamente, el delito por el que será llevado a juicio es violencia intrafamiliar agravada, en concurso homogéneo y sucesivo, a título de autor y en modalidad dolosa.

Los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2025 en distintas partes del país.

Leyva se declaró inocente

Durante la diligencia, el empresario de conciertos no se allanó a los cargos.

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¿En qué está ahora el caso?

El descubrimiento probatorio ya comenzó. Esto significa que las partes —Fiscalía, defensa y representación de las víctimas— empiezan a presentar y dar a conocer los elementos materiales probatorios que pretenden practicar o hacer valer en el proceso.

Esta actuación se adelanta bajo los términos de la Ley 1826 de 2017, que establece el procedimiento penal especial abreviado.

Por lo tanto, el proceso avanzará ante un juez penal de conocimiento, quien deberá continuar con las actuaciones correspondientes y dar paso a la audiencia concentrada.

Según abogados penalistas consultados por Caracol Radio, de ser hallado culpable, Leyva se expondría a una sentencia condenatoria superior a los seis años de prisión, sin beneficios judiciales.