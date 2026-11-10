¿Un delito por difundir contenido íntimo sin consentimiento? Esto le pide la Corte al Congreso

La Corte Constitucional reiteró el llamado al Congreso de la República para que tramite una ley que establezca consecuencias penales para quienes difundan contenidos íntimos sin el consentimiento de sus titulares. El alto tribunal advirtió que en Colombia existe un vacío de punibilidad específico frente a esta conducta, que puede constituir una forma de violencia digital y sexual.

El pronunciamiento se produjo al estudiar una acción de tutela presentada por una mujer, identificada como Angela, contra su expareja sentimental, Esteban, y la actual pareja de este, Milena, quienes habrían accedido sin autorización a material audiovisual íntimo que ella tenía almacenado en sus dispositivos y archivos privados.

Según el expediente, Angela desarrolla una actividad económica lícita mediante la producción de contenido para adultos en plataformas digitales, pero mantenía esta actividad bajo reserva frente a su entorno familiar para proteger a su hija. Sin embargo, después de obtener los videos, su expareja y la actual compañera de este la amenazaron con divulgarlos.

La Sala Segunda de Revisión concluyó que Esteban y Milena vulneraron los derechos de la mujer y de su hija a la intimidad, al buen nombre, a la propia imagen y a una vida libre de violencia. También consideró que se afectó el interés superior de la menor de edad.

La Corte explicó que el consentimiento para producir o exhibir contenido íntimo en una plataforma especializada no significa que terceros puedan acceder a ese material, conservarlo, entregarlo o divulgarlo para otros propósitos. Además, recordó que la autorización debe ser clara, específica, inequívoca y puede ser revocada.

Por esta razón, ordenó a Esteban y Milena eliminar definitivamente todos los videos, imágenes y contenidos íntimos de la mujer que tengan en su poder, ya sea en dispositivos, correos electrónicos, servicios de mensajería, almacenamiento en la nube o cualquier otro medio. También les prohibió difundir, publicar, reproducir, comercializar o mostrar ese material a terceros.

Llamado al Congreso y copias a la Fiscalía

La corporación advirtió que actualmente no existe en Colombia un tipo penal que establezca de manera directa las consecuencias jurídicas de la difusión no consentida de contenidos íntimos. Por ello, reiteró el exhorto realizado en la Sentencia T-184 de 2026 para que el Congreso se pronuncie sobre la necesidad de establecer sanciones penales frente a estas conductas durante la siguiente legislatura.

Adicionalmente, la Corte consideró que los hechos denunciados podrían enmarcarse en los delitos de extorsión o constreñimiento ilegal, por lo que ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las actuaciones correspondientes.

Finalmente, dispuso que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaboren una guía digital para prevenir la difusión no consentida de contenidos íntimos.