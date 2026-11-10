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10 nov 2026 Actualizado 18:32

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Cartagena

Presunto autor de homicidio agravado en Bogotá fue capturado en Cartagena

La fiscalía hizo efectiva una orden judicial

Fiscalía

Fiscalía

Fiscalía
Cartagena
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Un hombre señalado de agredir con arma cortopunzante a una mujer que intentó auxiliar a una vecina en medio de una presunta situación de violencia intrafamiliar, en hechos ocurridos el pasado 17 de octubre en el norte de Bogotá, fue capturado en Cartagena (Bolívar).

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La víctima sufrió graves heridas y falleció dos días después, tras permanecer en una unidad de cuidados intensivos.

La captura se dio en cumplimiento de orden judicial. Fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional.

En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías y un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará el delito de homicidio agravado.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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