Bogotá ofrece 2.946 vacantes laborales: conozca las ferias de empleo y cómo participar

Colombia

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció 2.946 oportunidades laborales disponibles durante esta semana, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La oferta contempla vacantes para personas con diferentes niveles de formación académica y experiencia, con el propósito de facilitar su ingreso al mercado laboral.

De acuerdo con la entidad, cerca de 1.200 puestos se ofrecerán mediante tres ferias presenciales organizadas por la Agencia de Empleo de Bogotá. Entre estas jornadas se destaca una convocatoria dirigida especialmente a la población migrante, que contará con 500 oportunidades de trabajo.

Estas son las ferias de empleo en Bogotá

Las jornadas presenciales se realizarán en las siguientes fechas y lugares:

Feria de Empleo para Migrantes: jueves 12 de noviembre, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en la Plaza de Mercado de Las Cruces (calle 1F #4-60). Hay 500 vacantes para perfiles como operadores de bus, operadores de tienda y profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo.

jueves 12 de noviembre, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., Hay 500 vacantes para perfiles como operadores de bus, operadores de tienda y profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo. Feria de empleo en Fontibón: jueves 12 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 m., en el Centro Empresarial Dorado Plaza (avenida calle 26 #85D-55, oficinas 215 y 216). Se ofrecerán 100 puestos para asesores comerciales, cajeros, personal de servicio al cliente y auxiliares de bodega, entre otros.

jueves 12 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 m., en el Centro Empresarial Dorado Plaza Se ofrecerán 100 puestos para asesores comerciales, cajeros, personal de servicio al cliente y auxiliares de bodega, entre otros. Feria de empleo en Suba: viernes 13 de noviembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana (transversal 126 #133-32). Allí habrá más de 600 oportunidades en sectores como comercio, logística, construcción, transporte, salud y áreas administrativas.

Más de 1.700 vacantes disponibles en línea

La oferta también incluye 1.746 puestos de trabajo publicados en la plataforma del Servicio Público de Empleo. De estos, 954 están dirigidos a personas con educación básica primaria, secundaria o bachillerato.

Asimismo, la convocatoria contempla oportunidades para diferentes grupos poblacionales:

606 vacantes para jóvenes entre los 18 y 28 años.

357 para mujeres.

365 para personas mayores de 50 años.

273 para personas con discapacidad.

185 para personas sin experiencia laboral.

205 para profesionales.

Entre los perfiles solicitados se encuentran médicos, auxiliares de enfermería, conductores de ambulancia, técnicos electricistas, mecánicos, soldadores, contadores, asesores comerciales, auxiliares logísticos y operarios de producción.

¿Dónde consultar las ofertas de empleo?

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico también tendrá disponible la Unidad Móvil de Empleo del 9 al 14 de noviembre en el Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana, en Suba. Allí se brindará gratuitamente orientación ocupacional, registro de hojas de vida y asesoría para fortalecer los perfiles laborales.

La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, destacó la importancia de facilitar el acceso al empleo para diferentes poblaciones.

“En Bogotá creemos que el talento y las capacidades de las personas no tienen fronteras. Por eso, trabajamos para que la población migrante encuentre oportunidades para incorporarse al mercado laboral, aportar sus conocimientos y avanzar en sus proyectos de vida”, afirmó la funcionaria.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos de cada vacante y las convocatorias a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá y las redes sociales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.