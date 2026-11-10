Bogotá devolverá el dinero de 567 comparendos a motociclistas por error en restricción de Halloween

Colombia

La Alcaldía de Bogotá anunció que dejará sin efecto 567 comparendos impuestos a motociclistas durante la noche del jueves 29 de octubre, debido a un inconveniente técnico en la publicación del decreto que establecía restricciones de circulación durante Halloween.

La situación se originó por una falla temporal en el aplicativo del Registro Distrital, que impidió completar correctamente el proceso de publicación del Decreto 472 del 27 de octubre de 2026. Aunque la norma fue expedida ese día, solo se publicó el 29 de octubre y entró en vigencia el 30 de octubre.

Sin embargo, durante la noche del 29 de octubre, entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m., ya se habían realizado operativos de control y se habían impuesto comparendos por la infracción C14, relacionada con transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos.

¿Qué pasará con los comparendos y el dinero pagado?

La Administración Distrital anunció que adelantará diferentes procedimientos, dependiendo del estado de cada comparendo:

Multas sin pagar ni impugnar: se ordenará el archivo de los procesos y la devolución de los costos asociados a patios y grúas.

se ordenará el archivo de los procesos y la devolución de los costos asociados a patios y grúas. Multas impugnadas: se expedirá un acto administrativo para exonerar a los ciudadanos de responsabilidad y del pago de patios y grúas.

se expedirá un acto administrativo para exonerar a los ciudadanos de responsabilidad y del pago de patios y grúas. Multas pagadas: se adelantará el procedimiento para devolver el dinero. La Secretaría de Movilidad contactará a los ciudadanos para explicar cómo solicitar el reintegro.

La devolución también contempla los valores pagados por la inmovilización de las motocicletas, de acuerdo con los procedimientos administrativos correspondientes.

Alcaldía destaca resultados de seguridad vial durante Halloween

La Administración Distrital señaló que las restricciones adoptadas durante Halloween tenían como propósito proteger la vida de quienes se movilizan por Bogotá.

Según las cifras entregadas por la Alcaldía, durante este año se registró una reducción del 75 % en las fatalidades y del 42 % en los siniestros viales frente al mismo periodo de 2024. Además, durante los horarios de restricción no se reportaron motociclistas fallecidos.

Finalmente, la Alcaldía aseguró que las medidas para dejar sin efecto los comparendos buscan garantizar los derechos de los ciudadanos y fortalecer los procedimientos institucionales para la publicación y aplicación de las normas.