Se reanudarán las obras en la Troncal de Los Andes: Tribunal dio luz verde

El reinicio de las obras de la Troncal de los Andes se consolidó de manera definitiva tras el anuncio realizado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien confirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió los vacíos legales que mantenían paralizado este corredor estratégico de 3,4 kilómetros en Chía.

“Con esta decisión, no puede existir duda alguna o interpretación que impida o retrase el inicio de la construcción de esta vía variante y que los trabajos se puedan retomar inmediatamente, así lo quiera la concesión” aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Mediante una aclaración judicial emitida el 30 de octubre de 2026, notificada el 9 de noviembre, el magistrado ponente del caso ratificó que el polémico cuerpo de agua ubicado en el predio San Jacinto no ostenta la categoría de humedal, validando legalmente la modificación previa de la licencia ambiental otorgada por la ANLA y blindando el proyecto frente a nuevas suspensiones.

“Han pasado más de 9 años para que esta obra se haga realidad y contribuya a mejorar la movilidad de la Sabana Centro, especialmente el municipio de Chía y todos aquellos que usan el corredor vial Siberia - Cota - Chía y de ahí al norte del país”, afirmó el gobernador.

Con este dictamen a favor, el concesionario Accenorte quedó plenamente facultado para reingresar la maquinaria pesada al terreno de forma inmediata, enfocándose en culminar los dos kilómetros restantes de la doble calzada, relocalizar dos puentes metálicos sobre el río Bogotá y construir las conexiones críticas con la Autopista Norte.

Así será la Troncal de Los Andes

La megaobra de la Troncal de los Andes tendrá una doble calzada de 3,4 kilómetros de longitud en el municipio de Chía, con dos carriles por sentido y un separador central que busca reducir a solo ocho minutos la conexión con la Autopista Norte.

Para superar los desafíos hidráulicos de la sabana, el diseño contempla la reubicación de dos puentes metálicos de 102 metros sobre el Río Bogotá, un box culvert (alcantarilla de cajón) doble de 143,6 metros sobre el Canal Proleche y seis alcantarillas complementarias; un complejo despliegue de ingeniería que incluye la modificación de 1.345 metros de trazado con el fin específico de bordear el predio Las Veguitas y garantizar la protección absoluta de su ecosistema acuático.