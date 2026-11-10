IDRD avanza en proceso contra Sencia por presuntos incumplimientos en el estadio El Campín

Sencia, tras aplazarse Millonarios - Once Caldas: “El fútbol es y seguirá siendo una prioridad” / Colprensa

Colombia

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) avanzó en el proceso administrativo sancionatorio contra Sencia S.A.S., empresa encargada de la administración del estadio El Campín, por presuntos incumplimientos de sus obligaciones contractuales.

Durante la audiencia realizada este lunes 9 de noviembre, la entidad escuchó los argumentos de Sencia y de las aseguradoras Berkley International Seguros Colombia S.A. y Seguros del Estado S.A., quienes presentaron sus descargos y solicitaron pruebas para ejercer su derecho a la defensa.

¿Qué sigue en el proceso contra Sencia?

Después de revisar las solicitudes, el IDRD determinó cuáles pruebas cumplían con los requisitos legales para ser aceptadas y cuáles debían ser rechazadas.

Con esta decisión, el procedimiento continuará con la práctica de las pruebas admitidas, que permitirán establecer si efectivamente existieron incumplimientos por parte del concesionario y determinar si corresponde imponer alguna sanción.

Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre la responsabilidad de Sencia.

El IDRD mantendrá vigilancia sobre El Campín

El Instituto informó que continuará haciendo seguimiento técnico y contractual a través de la interventoría y de los requerimientos dirigidos a la empresa.

Según la entidad, el objetivo es garantizar que se cumplan las obligaciones del contrato, proteger las condiciones del estadio y velar por la seguridad de los futbolistas, los clubes y los aficionados.

La fecha y hora de reanudación de la audiencia serán notificadas oportunamente. El IDRD también indicó que el proceso seguirá siendo público y podrá consultarse de manera virtual.