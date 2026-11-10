Policía capturó a 33 presuntos integrantes de ‘El Mesa’, banda señalada de homicidios en Bogotá

Jersson Jair Velandia Suárez aceptó los cargos que le imputó la fiscalía por captar ilegalmente dinero del público

Colombia

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 33 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’, señalado de participar en homicidios, desapariciones forzadas y distribución de estupefacientes en diferentes sectores de la capital.

El procedimiento, denominado operación ‘Kratos’, se llevó a cabo después de un año de investigación e incluyó 23 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Suba y Rafael Uribe. De las capturas, 23 se realizaron mediante orden judicial y 10 en flagrancia.

Durante los operativos, las autoridades incautaron seis armas de fuego, municiones de diferentes calibres, explosivos y estupefacientes. También recuperaron una motocicleta que había sido hurtada.

¿Cómo operaba esta organización delincuencial?

De acuerdo con la investigación, la estructura delinquía en Bogotá desde 2018 y obtenía más de 250 millones de pesos mensuales por la comercialización de drogas en Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Usme y Suba.

La Policía estableció que los estupefacientes eran enviados desde Medellín mediante encomiendas y posteriormente transportados en vehículos de servicio público y motocicletas hasta viviendas de Rafael Uribe, donde eran almacenados.

Las autoridades también señalaron que la organización contaba con diferentes integrantes encargados de coordinar la venta de drogas y los homicidios. Incluso, el presunto cabecilla, alias ‘El Compa’, habría continuado dirigiendo las actividades criminales desde la cárcel.

Nueve homicidios y una desaparición forzada





Según la Policía, a esta estructura se le atribuyen nueve homicidios y una desaparición forzada, además de otros delitos relacionados con el porte ilegal de armas y la utilización de menores de edad para actividades criminales.

Entre los hechos investigados se encuentran un homicidio ocurrido en Zipaquirá en 2023, en medio de disputas por el control territorial, y un doble asesinato registrado en marzo de 2026 en el sector de Diana Turbay, que habría estado relacionado con un ajuste de cuentas dentro de la organización.

La investigación también apunta a que algunos integrantes habrían torturado a miembros de la propia banda y a otras personas, cuyos cuerpos presuntamente eran enterrados de manera clandestina en la zona rural del Parque Entrenubes.