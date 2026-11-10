Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 nov 2026 Actualizado 20:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Policía capturó a 33 presuntos integrantes de ‘El Mesa’, banda señalada de homicidios en Bogotá

Según las autoridades, la organización se dedicaba a la venta de drogas, homicidios y desapariciones forzadas, y generaba ingresos superiores a los 250 millones de pesos mensuales.

Jersson Jair Velandia Suárez aceptó los cargos que le imputó la fiscalía por captar ilegalmente dinero del público

Jersson Jair Velandia Suárez aceptó los cargos que le imputó la fiscalía por captar ilegalmente dinero del público

Jersson Jair Velandia Suárez aceptó los cargos que le imputó la fiscalía por captar ilegalmente dinero del público

Marcela Santos

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Colombia

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 33 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’, señalado de participar en homicidios, desapariciones forzadas y distribución de estupefacientes en diferentes sectores de la capital.

El procedimiento, denominado operación ‘Kratos’, se llevó a cabo después de un año de investigación e incluyó 23 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Suba y Rafael Uribe. De las capturas, 23 se realizaron mediante orden judicial y 10 en flagrancia.

Durante los operativos, las autoridades incautaron seis armas de fuego, municiones de diferentes calibres, explosivos y estupefacientes. También recuperaron una motocicleta que había sido hurtada.

¿Cómo operaba esta organización delincuencial?

De acuerdo con la investigación, la estructura delinquía en Bogotá desde 2018 y obtenía más de 250 millones de pesos mensuales por la comercialización de drogas en Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Usme y Suba.

La Policía estableció que los estupefacientes eran enviados desde Medellín mediante encomiendas y posteriormente transportados en vehículos de servicio público y motocicletas hasta viviendas de Rafael Uribe, donde eran almacenados.

Las autoridades también señalaron que la organización contaba con diferentes integrantes encargados de coordinar la venta de drogas y los homicidios. Incluso, el presunto cabecilla, alias ‘El Compa’, habría continuado dirigiendo las actividades criminales desde la cárcel.

Nueve homicidios y una desaparición forzada


Según la Policía, a esta estructura se le atribuyen nueve homicidios y una desaparición forzada, además de otros delitos relacionados con el porte ilegal de armas y la utilización de menores de edad para actividades criminales.

Entre los hechos investigados se encuentran un homicidio ocurrido en Zipaquirá en 2023, en medio de disputas por el control territorial, y un doble asesinato registrado en marzo de 2026 en el sector de Diana Turbay, que habría estado relacionado con un ajuste de cuentas dentro de la organización.

La investigación también apunta a que algunos integrantes habrían torturado a miembros de la propia banda y a otras personas, cuyos cuerpos presuntamente eran enterrados de manera clandestina en la zona rural del Parque Entrenubes.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado