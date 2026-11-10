Policía capturó a 33 presuntos integrantes de ‘El Mesa’, banda señalada de homicidios en Bogotá
Según las autoridades, la organización se dedicaba a la venta de drogas, homicidios y desapariciones forzadas, y generaba ingresos superiores a los 250 millones de pesos mensuales.
Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 33 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’, señalado de participar en homicidios, desapariciones forzadas y distribución de estupefacientes en diferentes sectores de la capital.
El procedimiento, denominado operación ‘Kratos’, se llevó a cabo después de un año de investigación e incluyó 23 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Suba y Rafael Uribe. De las capturas, 23 se realizaron mediante orden judicial y 10 en flagrancia.
Durante los operativos, las autoridades incautaron seis armas de fuego, municiones de diferentes calibres, explosivos y estupefacientes. También recuperaron una motocicleta que había sido hurtada.
¿Cómo operaba esta organización delincuencial?
De acuerdo con la investigación, la estructura delinquía en Bogotá desde 2018 y obtenía más de 250 millones de pesos mensuales por la comercialización de drogas en Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Usme y Suba.
La Policía estableció que los estupefacientes eran enviados desde Medellín mediante encomiendas y posteriormente transportados en vehículos de servicio público y motocicletas hasta viviendas de Rafael Uribe, donde eran almacenados.
Las autoridades también señalaron que la organización contaba con diferentes integrantes encargados de coordinar la venta de drogas y los homicidios. Incluso, el presunto cabecilla, alias ‘El Compa’, habría continuado dirigiendo las actividades criminales desde la cárcel.
Nueve homicidios y una desaparición forzada
Según la Policía, a esta estructura se le atribuyen nueve homicidios y una desaparición forzada, además de otros delitos relacionados con el porte ilegal de armas y la utilización de menores de edad para actividades criminales.
Entre los hechos investigados se encuentran un homicidio ocurrido en Zipaquirá en 2023, en medio de disputas por el control territorial, y un doble asesinato registrado en marzo de 2026 en el sector de Diana Turbay, que habría estado relacionado con un ajuste de cuentas dentro de la organización.
La investigación también apunta a que algunos integrantes habrían torturado a miembros de la propia banda y a otras personas, cuyos cuerpos presuntamente eran enterrados de manera clandestina en la zona rural del Parque Entrenubes.