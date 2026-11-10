Usuarios de Sanitas esperan hasta seis horas por medicamentos: Salud exige acciones inmediatas

En Tunja, usuarios de la EPS Sanitas soportan largas filas y confusión en el nuevo punto de entrega de medicamentos a cargo de Cohan. Muchos, especialmente personas mayores, desconocen los requisitos y deben gestionar nuevas autorizaciones debido a incompatibilidades en los códigos de sus fórmulas. Foto: Felipe Carreño.

Colombia

Las dificultades para acceder a medicamentos de usuarios de EPS Sanitas encendieron las alertas en Bogotá. Ante las reiteradas denuncias ciudadanas, la Secretaría Distrital de Salud exigió acciones inmediatas a la EPS y al gestor farmacéutico Colsubsidio para superar la congestión en los puntos de dispensación.

Durante visitas de inspección, vigilancia y control a dos establecimientos de Colsubsidio, las autoridades encontraron problemas en la capacidad de atención y tiempos de espera prolongados.

En uno de los puntos, los usuarios deben esperar hasta seis horas: cuatro en las escaleras y otras dos dentro del establecimiento. En el segundo, el tiempo promedio de espera es de aproximadamente tres horas.

La Secretaría también evidenció que no estaban funcionando todas las ventanillas disponibles, lo que reduce la capacidad de atención y aumenta la congestión. Además, advirtió sobre los riesgos que representan las largas filas para adultos mayores, mujeres gestantes y personas con movilidad reducida.

¿Qué medidas anunció Sanitas?

Tras el requerimiento de la autoridad distrital, EPS Sanitas informó que activó un plan de contingencia que contempla:

Entrega prioritaria de medicamentos a domicilio en un plazo máximo de 48 horas.

Atención preferencial para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Priorización de pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, VIH y otras condiciones de alto riesgo.

Redistribución de usuarios hacia otros puntos habilitados.

Auditorías operativas y solicitud de un plan de mejoramiento a Colsubsidio.

Distrito mantendrá vigilancia

La Secretaría de Salud señaló que los establecimientos inspeccionados no cumplen con las condiciones de capacidad logística y atención al usuario establecidas en la Resolución 1809 de 2025.

La administración distrital anunció que mantendrá el seguimiento a las medidas implementadas para comprobar que se reduzcan los tiempos de espera y que los ciudadanos puedan acceder a sus medicamentos de manera digna, segura y oportuna.