Nemocón suspende clases presenciales en una escuela por problemas de calidad del aire

Colombia

La contaminación del aire en el municipio de Nemocón, Cundinamarca, llevó a tomar nuevas medidas preventivas para proteger la salud de sus habitantes. Esta vez, la decisión afecta a la comunidad educativa de la vereda Patio Bonito, donde se suspendieron las clases presenciales en la Institución Educativa Rural Departamental Patio Bonito durante el 9 de noviembre.

La medida se conoce después de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declarara una alerta por contaminación atmosférica en este sector, debido a las concentraciones de material particulado PM2.5 detectadas en las mediciones de calidad del aire.

De acuerdo con los registros analizados por la autoridad ambiental, durante un periodo de 48 horas se presentaron 30 horas no continuas en nivel de prevención, 12 horas en nivel de alerta y seis horas con condiciones aceptables.

¿Qué está causando la contaminación en Nemocón?

Según la CAR, entre los factores asociados a esta situación se encuentran las emisiones provenientes de actividades industriales y la contaminación generada por el tránsito vehicular.

Ante este panorama, la autoridad ambiental estableció medidas de control para reducir las emisiones contaminantes, entre ellas restricciones a determinadas actividades industriales y controles a vehículos diésel y particulares con más de diez años de antigüedad.

La suspensión de las clases presenciales en la institución educativa se suma a estas acciones preventivas, mientras las autoridades hacen seguimiento a las condiciones ambientales de la vereda Patio Bonito.