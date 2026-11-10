Fiscalía logra condena contra tres hombres señalados de delitos en Turbaco y Tiquisio

Tres hombres quienes que participaron en crímenes ocurridos en Tiquisio y Turbaco (Bolívar) fueron condenados a penas de prisión de entre 10 y 21 años. La determinación se da luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara sus responsabilidades en los homicidios que les fueron atribuidos. Se trata de dos crímenes independientes entre sí.

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Uno de los sentenciados deberá cumplir una pena de 21 años de cárcel por su participación en un doble asesinato ocurrido la madrugada del 31 de diciembre de 2019 en un establecimiento público del barrio San Martín de Tiquisio.

Según la investigación, el día de los hechos un hombre ingresó al lugar donde disparó contra una persona que allí se encontraba. Otro de los ocupantes del lugar, fue impactado por uno de los proyectiles, la gravedad de las heridas le causó la muerte.

El atacante huyó en una moto que lo esperaba afuera del lugar. El vehículo era conducido por otro sujeto, quien fue capturado en marzo de 2021, en cumplimiento de una orden judicial.

Por otros hechos, acontecidos el 22 de mayo de 2025 en Turbaco, fueron condenados a 10 años y 2 meses de prisión dos hombres, quienes le dispararon a un ciudadano cuando almorzaba en un restaurante para hurtarle sus pertenencias. Una vez cometido el hecho huyeron del lugar y el herido se recuperó en un centro asistencial.

Poco después fueron las dos personas fueron detenidas por la Policía Nacional. En su poder les fueron encontradas las joyas de la víctima, valoradas en más de 20 millones de pesos. Además, les fue incautado un revólver sin los permisos oficiales de porte.

La Fiscalía demostró que los sentenciados son responsables, de acuerdo con sus acciones individuales, de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Contra estas decisiones procedes los recursos de ley.