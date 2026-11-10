Aeropuerto de Cartagena se suma a conmemoración por independencia de Cartagena

Noviembre en Cartagena huele a celebración, a gaita y tradición. Al ritmo de las Fiestas de Independencia, la ciudad no solo conmemora su heroico pasado, sino que se viste de gala para proyectar su futuro.

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se une a la celebración resaltando los avances de una transformación histórica: una modernización pensada para fortalecer la conectividad y consolidar a “La Heroica” como un destino turístico de talla mundial.

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La modernización y ampliación del aeródromo contempla intervenciones tanto en la infraestructura de operación aérea como en los espacios de atención a pasajeros. El proyecto incluye la construcción de un nuevo y moderno edificio internacional, plataformas comerciales ampliadas, modernización y ampliación de las calles de rodaje y la incorporación de nuevos puentes de abordaje tipo Swing Gate, que facilitarán la llegada de miles de visitantes.

Esta evolución se sentirá en cada rincón. Quienes lleguen a disfrutar de Cartagena, encontrarán una oferta comercial mucho más amplia y variada, con salas de espera, tanto nacionales como internacionales, con el doble de su tamaño actual. Esto significa espacios más oxigenados, menos filas, mayor confort y un ambiente ideal que reflejará la hospitalidad cartagenera.

A esta expansión física se suma la innovación tecnológica. Con la reciente implementación del sistema de acceso automatizado, el ingreso a las salas de abordaje ya es mucho más rápido, reduciendo drásticamente los tiempos de espera y garantizando accesos cómodos para personas con movilidad reducida. La modernización también contempla kioscos de autoservicio y sistemas automatizados para la entrega de equipaje, dándole al pasajero el control de su tiempo para que disfrute más de la ciudad y menos de los trámites aeroportuarios.

Una apuesta por la gente y los barrios cartageneros

El verdadero desarrollo se construye con la comunidad. Por eso, el alcance de esta obra trasciende las pistas de aterrizaje para generar un impacto social y económico directo.

Más allá de transformar la infraestructura, el proyecto es un motor de empleo local que prioriza la contratación de mano de obra de los barrios vecinos de Crespo, San Francisco y 7 de Agosto mediante convocatorias preferenciales.

A esta generación de oportunidades se suman iniciativas de educación, deporte, cuidado ambiental y bienestar, con las que OINAC demuestra que el progreso del aeropuerto es, ante todo, el progreso de su gente.

Todo esto se está logrando con el enorme reto de mantener la operatividad y la seguridad del aeropuerto intactas mientras avanza su transformación.

“Las Fiestas de Independencia nos recuerdan que Cartagena es una ciudad valiente, que honra su historia y, al mismo tiempo, construye nuevas oportunidades para su futuro. En OINAC entendemos que transformar el Rafael Núñez es mucho más que ampliar una infraestructura de cemento, es fortalecer el corazón de la ciudad para recibir al mundo, conectarnos con nuevos mercados y generar oportunidades reales para nuestra gente. Nuestra apuesta es que el aeropuerto sea el gran motor del crecimiento de Cartagena”, señaló Patricia Mejía, gerente de concesión del Aeropuerto Internacional de Rafael Núñez.

En el marco de la conmemoración de la Independencia, OINAC reafirma así su apuesta por una Cartagena que preserve su legado y amplíe sus posibilidades de desarrollo, para convertirse una ciudad cada vez mejor conectada y preparada para recibir a quienes la eligen como destino.