Adultos mayores, cuidadoras y habitantes de Hogar de Paso Segundas Oportunidades estarán en el Bando

La Fiesta que nos Une es una celebración en la que todos tienen un lugar. Por eso, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social tendrá una presencia especial en el Gran Desfile del Bando, que se realizará este jueves 12 de noviembre sobre la Avenida Santander, en el marco de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre de Cartagena, promoviendo la integración de diferentes poblaciones de la ciudad.

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Durante la jornada de la mañana, alrededor de 130 personas recorrerán el desfile en coches eléctricos, entre ellas 80 personas mayores, incluyendo integrantes del Centro de Vida El Zapatero, reinas de los Centros de Vida y sus acompañantes; 46 cuidadores y sus hijos, y cuatro residentes del Hogar de Paso Segundas Oportunidades.

Además, estará presente la comparsa Veteranas del Folclor, integrada por cerca de 30 personas mayores, junto con la estrategia Me la Gozo sin tu Acoso, que promoverá el respeto hacia las mujeres, la prevención de las violencias basadas en género y las rutas de atención disponibles.

La participación de las personas mayores del Centro de Vida El Zapatero responde a un compromiso adquirido por el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, durante una visita a este centro, en la que les prometió que harían parte del desfile. De esta manera, podrán vivir de cerca una de las tradiciones más representativas de la ciudad.

“Queremos que nuestras personas mayores, cuidadoras y cuidadores, y habitantes del Hogar de Paso también sean protagonistas de nuestras Fiestas de Independencia. Esta es una oportunidad para que disfruten de nuestras tradiciones, compartan con sus familias y se sientan parte de esta gran celebración. Desde la Alcaldía de Cartagena seguimos trabajando para que la Fiesta que nos Une sea un espacio de integración, respeto y participación para todos”, expresó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación y Desarrollo Social.

De igual manera, la presencia de cuidadores y sus hijos destaca el trabajo adelantado desde el Sistema Distrital del Cuidado (SIDICU), una estrategia orientada a reconocer y acompañar a quienes dedican gran parte de su tiempo a cuidar de otras personas. Su asistencia representa una oportunidad de integración y recreación familiar, recordando que quienes cuidan también merecen recibir cuidado y disfrutar de la ciudad.

Otro de los momentos significativos será la participación de cuatro residentes del Hogar de Paso Segundas Oportunidades, quienes avanzan en sus procesos de recuperación y desintoxicación. Su presencia en el Bando representa un mensaje de esperanza, dignidad y nuevas oportunidades, y destaca la importancia del acompañamiento institucional para impulsar procesos de transformación personal y contribuir a la superación de la habitabilidad en calle.

Por su parte, la estrategia Me la Gozo sin tu Acoso llegará con un mensaje de prevención y sensibilización para promover espacios seguros y libres de acoso y violencias contra las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQ+. A través de esta iniciativa, se busca fortalecer la corresponsabilidad ciudadana y recordar que las fiestas deben vivirse desde el respeto, el cuidado y la convivencia.

Con esta participación, la Alcaldía de Cartagena continúa promoviendo espacios para que las poblaciones de especial protección ejerzan su derecho a disfrutar de las tradiciones y ser reconocidas como parte fundamental de la vida de la ciudad. Así, la Fiesta que nos Une se consolida como una celebración donde la alegría, el respeto y la integración permiten que todos tengan la oportunidad de participar.