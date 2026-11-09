No habrá cortes de energía durante Fiestas de Independencia en Cartagena: Afinia

Afinia puso en marcha un plan de contingencia especial para acompañar las Fiestas de Independencia de Cartagena, que se desarrollarán entre el 11 y el 16 de noviembre. La estrategia busca garantizar la continuidad del servicio de energía durante las celebraciones, especialmente en sectores turísticos, comerciales y lugares con alta concentración de personas.

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Para atender posibles emergencias, la empresa dispuso de más de 100 trabajadores entre personal técnico, operativo y administrativo, además de brigadas especializadas, equipos de respaldo y monitoreo permanente de la infraestructura eléctrica.

Como parte de la preparación, Afinia adelantó labores preventivas en 98 circuitos de 13,2 kilovoltios. De estos, 37 recibieron intervenciones relacionadas con termografía y otros 61 fueron objeto de trabajos de poda. También se realizaron adecuaciones de líneas, balanceo de cargas y mantenimiento de subestaciones.

El plan contempla la disponibilidad de transformadores móviles y convencionales, equipos especializados para atender daños en redes de media, baja y alta tensión, así como maquinaria para responder ante eventuales afectaciones.

La atención tendrá especial seguimiento en zonas estratégicas como el Centro Histórico, Getsemaní, Bocagrande y el Centro de Convenciones, donde se espera una importante movilización de residentes y visitantes durante las festividades.

Desde el Centro de Operación de Red se realizará vigilancia permanente de las redes eléctricas y subestaciones para identificar posibles fallas y coordinar las maniobras necesarias para restablecer el servicio.

Asimismo, la compañía recordó que los usuarios podrán reportar cualquier novedad a través de la línea 115, WhatsApp 304 243 3322, la aplicación AfiniApp y el chat disponible en su página web.