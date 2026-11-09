Cárcel a exsupervisor de seguridad por presunto homicidio en club de golf al norte de Cartagena

La muerte de un adolescente en un club de golf de Cartagena ubicado en el corregimiento de Punta Canoa, tiene hoy ante los estrados judiciales a Juan Carlos Lombana López, exsupervisor de una empresa de seguridad.

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Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el pasado 17 de abril cuando dos mellizos, de 16 años ingresaron a un club de golf con el propósito de rescatar las bolas que caían en las trampas de agua, las que se cree posteriormente las vendían a jugadores.

Los encargados de la seguridad, una vez se percataron de la presencia de los menores de edad, los alejaron del lugar. Cerca de la salida, el ahora procesado, presuntamente, accionó un arma de fuego contra los jóvenes, impactando a uno de ellos en la espalda, quien murió cuando era trasladado a un centro médico.

Ante la existencia de una orden de captura en su contra, el procesado en compañía de su abogado se presentó en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) donde se produjo su detención, el pasado 3 de noviembre.

Por esto, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar imputó al señalado agresor el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado. Por disposición judicial el hombre cumplirá medida de aseguramiento en centro carcelario.