700 artistas bolivarenses estarán en desfile del bando en Cartagena

Las calles de Cartagena se convertirán este jueves 12 de noviembre en un gran escenario para mostrar la riqueza cultural de Bolívar. Más de 700 artistas provenientes de diferentes municipios del departamento participarán en el tradicional Bando de la Independencia, en el marco de las Fiestas de Independencia de Cartagena.

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La participación es impulsada por la Gobernación de Bolívar, como parte de la visión del gobernador Yamil Arana Padauí de llevar las expresiones culturales de los territorios a grandes escenarios y permitir que cartageneros, visitantes y turistas conozcan la riqueza folclórica y patrimonial que caracteriza al departamento.

Las delegaciones estarán integradas por bailarines, músicos, zanqueros, abanderados y artistas de agrupaciones tradicionales de municipios como Mahates, San Cristóbal, Soplaviento, Cicuco, Talaigua y Zambrano, entre otros.

Entre las expresiones culturales que estarán presentes se encuentran los sones de negro, con agrupaciones como Bailarines Negros Cimarrones de Mahates, Nueva Generación San Cristóbal, San Cristóbal Negros Azules, la Corporación Son de Negro Magín Díaz y diferentes agrupaciones de Soplaviento.

También participarán los tradicionales Enanos de Cicuco, las Farotas de Talaigua, la Banda San Sebastián de Zambrano, además de zanqueros y abanderados que harán parte del recorrido.

“Bolívar no solo tiene destinos turísticos maravillosos; Bolívar tiene una cultura inmensa, una historia que nos llena de orgullo y unas tradiciones que debemos mostrarle a Colombia y al mundo. Por eso llevamos a más de 700 artistas de nuestros municipios al Bando de la Independencia. Queremos que Cartagena y sus visitantes conozcan y reconozcan todo lo que somos como bolivarenses”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Por su parte, Vaneza Daguer, directora encargada del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), destacó el trabajo que se viene desarrollando directamente con las agrupaciones en sus territorios, a través del programa Bolívar Late.

“Esta participación es el resultado de un trabajo que estamos construyendo de la mano de nuestros artistas en cada municipio. Desde Bolívar Late estamos acompañando sus ensayos y elaborando los vestuarios en los propios territorios, respetando los elementos que hacen únicas a nuestras manifestaciones culturales. Queremos que cada agrupación llegue al Bando con el orgullo de representar sus raíces y que los bolivarenses vean reflejada en este desfile la riqueza de nuestras tradiciones”, señaló Daguer.

La presencia de estas agrupaciones permitirá que manifestaciones culturales nacidas y preservadas en los territorios de Bolívar tengan una vitrina ante miles de personas durante una de las celebraciones más importantes del Caribe colombiano.

Para la Gobernación de Bolívar, esta participación hace parte de una estrategia orientada a posicionar al departamento no solo como destino turístico, sino también como un territorio con una amplia riqueza cultural, histórica y patrimonial, en el que las tradiciones populares constituyen una fuente de identidad y orgullo.

El Bando será, de esta manera, un encuentro entre los sonidos, colores, danzas y personajes tradicionales de los municipios de Bolívar y Cartagena, en una celebración que permitirá visibilizar la diversidad cultural del departamento ante propios y visitantes.

Más de 700 artistas, seis municipios representados y una misma bandera: mostrar el orgullo de ser Bolívar.