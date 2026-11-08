En Cartagena Acuacar clausuró Clubes Defensores del Agua 2026

Con una jornada de celebración y reconocimiento, Aguas de Cartagena clausuró los Clubes Defensores del Agua 2026, una iniciativa que durante más de 15 años ha promovido la educación ambiental y la formación de nuevas generaciones conscientes de la importancia del agua y de la protección de los recursos naturales.

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El encuentro, realizado en la Universidad Tecnológica de Bolívar, reunió a los 100 niños que participaron en el proceso de esta edición, provenientes de Nelson Mandela, El Pozón y El Educador, así como a representantes de instituciones educativas, profesores, referentes comunitarios y aliados.

Durante la jornada, los participantes compartieron sus experiencias y aprendizajes mediante testimonios y presentaciones artísticas.

Asimismo, se destacó a los niños por su asistencia y participación, y se exaltó el acompañamiento de quienes contribuyeron al desarrollo de esta iniciativa.

Como parte de la programación, se presentó la experiencia de cocreación artística desarrollada en alianza con la Fundación Mapache, en la que estudiantes y líderes comunitarios participaron en el diseño de tres murales ambientales.

Esta iniciativa integró el arte y la participación ciudadana como herramientas para promover la conciencia ecológica y fortalecer la apropiación del territorio.

“La seguridad hídrica de Cartagena no depende exclusivamente de la disponibilidad del recurso y de la infraestructura para garantizar el servicio. También exige ciudadanos conscientes de su valor, comprometidos con su protección y con el uso responsable del agua. Formar niños y niñas como líderes ambientales es una apuesta por el futuro de nuestra ciudad. Queremos que sean referentes en sus hogares, colegios y comunidades, y que comprendan que proteger el agua también significa respetar y defender la infraestructura que hace posible el servicio”, afirmó John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

El directivo también hizo un llamado a rechazar las conexiones fraudulentas y la manipulación ilegal de las redes, prácticas que generan pérdidas, afectan la operación del sistema y perjudican a toda la ciudadanía.

Desde su creación en 2010, los Clubes Defensores del Agua han conformado 36 clubes, capacitado a 1.100 niños y niñas, vinculado a 20 instituciones educativas y 19 comunidades, y alcanzado a 58.411 personas.

A este impacto se suman la siembra de 900 árboles, la implementación de 50 Tiendas Ecológicas y la realización de 113 talleres, con una inversión acumulada cercana a los $500 millones.