Conozca las medidas y recomendaciones para Festival Náutico y Bololó del Arsenal 2026

En el marco de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, este 2026 el Festival Náutico y El Bololó del Arsenal ya cumplen su tercera edición como una apuesta sin precedentes del Gobierno distrital del alcalde Dumek Turbay, a través de toda la articulación de la Secretaría de Turismo, Corpoturismo, IPCC, CorpoFiestas y del Distrito en pleno.

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La iniciativa, que comenzó con programación de un solo día en 2024, supo posicionarse entre los cartageneros y miles de visitantes que acuden a la semana de celebración cultural y popular más importante de La Heroica y, en esta ocasión, la nómina internacional de artistas invitados sí que demuestra porqué el evento merece ocupar dos días de agenda (como se implementó desde el año pasado).

Tras su rotundo éxito en 2025, con más de 120.000 asistentes—de manera conjunta entre las 1.800 embarcaciones sobre la Bahía de Las Ánimas y quienes se congregaron en la Calle del Arsenal— este 13 y 14 de noviembre el llamado es a disfrutar del espectáculo con responsabilidad y respeto de las normas establecidas.

“El Festival Náutico y el Bololó del Arsenal, como un espectáculo único que nos brinda nuestra hermosa bahía y su cercanía con el Centro Histórico, han sabido conquistar a todos. Tener la posibilidad de disfrutar de un show de talla internacional, al tiempo que contribuimos con la dinamización de la economía del sector marítimo y de las miles de familias ligadas a sus diversas actividades: lancheros, comerciantes y todos los demás, nos llena de inmensa satisfacción. La invitación, en este 2026, es a disfrutar de manera sana y con responsabilidad de este gran espectáculo que hemos preparado desde la Alcaldía Mayor de Cartagena”, resaltó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

Sobre embarque y desembarque

* Tenga en cuenta que los puntos habilitados corresponden a las marinas autorizadas por DIMAR, muelle de La Bodeguita, Muelle Domus (Bocagrande) y muelle Regatta (Manga).

* Se realizará el cierre parcial del muelle de madera ubicado en el sector de La Bodeguita, para el atraque de embarcacioones mayores. Las embarcaciones menores deberán hacerlo a través del Muelle La Bodeguita.

* Está prohibido embarcar o desembarcar pasajeros en el sector de Los Pegasos.

*Contrata prestadores de servicios turísticos formales y verifica su RNT activo.

Horarios de zarpe y transbordo

* Embarcaciones mayores de 70 pies: de 9:00 a. m. a 12:00 m., para su llegada y acomodación.

* Embarcaciones menores de 70 pies: horario de zarpe comprendido entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. (16:00 horas).

* Transbordo de pasajeros: se autoriza hasta las 4:00 p. m. (16:00 horas), atendiendo las condiciones de seguridad marítima.

*Todas las embarcaciones deben contar con la matrícula y certificados vigentes, así como con las licencias de navegación de sus tripulaciones. (Deben contar con el censo y registro obligatorios para el zarpe).

* Todos los desplazamientos estarán sujetos a las instrucciones de DIMAR y Guardacostas.

La Bodeguita, punto de zarpe seguro

La administración del Muelle La Bodeguita, liderada desde Corpoturismo, ha dispuesto de robusto esquema logístico para favorecer una operación ágil y segura en articulación con DIMAR.

Quienes zarpen desde La Bodeguita disfrutarán de zonas de experiencias, destacando muestras gastronómicas haciendo honor a Los Sabores de Cartagena.

En La Bodeguita, la operación de zarpe hacia la zona insular se realizará, como desde costumbre, desde las 7:00 a.m. A las 10:00 a.m. iniciará el zarpe de embarcaciones mayores y, desde las 2:00 p.m. el zarpe de embarcaciones menores. El acceso se realizará a través de las puertas 3 y 4.

Prohibiciones durante el Festival Náutico

* Arrojar basura o cualquier residuo a la bahía.

* Realizar necesidades fisiológicas o descargar residuos sanitarios directamente en la bahía, así como verter combustibles, aceites u otras sustancias contaminantes al mar.

* Utilizar confeti, globos, serpentinas u otros materiales contaminantes.

* Lanzarse al agua desde las embarcaciones.

* Consumir alcohol o sustancias psicoactivas por parte de capitanes y tripulantes.

* Exceder la capacidad de pasajeros, realizar maniobras peligrosas o incumplir las zonas de navegación y amarre.

* Participar con embarcaciones sin matrícula, certificados o documentos exigibles vigentes.

*La velocidad máxima es de 5 nudos entre el Club de Pesca y el Muelle de La Bodeguita.

Responsabilidad y control

Los propietarios, armadores, operadores y capitanes deberán garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección ambiental. Su incumplimiento podrá generar multas, sanciones administrativas o retiro del evento, conforme a las competencias de las autoridades correspondientes.

En caso de emergencia puedes comunicarte con:

- Guardacostas Línea gratuita 146

- Desde las embarcaciones: Canal 16 de radio VHF

- Catalina: +57 324 664 2974

- Titán Chat: +57 304 251 1127

Ingreso al Bololó del Arsenal

* Ingreso a partir de las 11:00 a. m., mediante accesos controlados y hasta completar aforo.

*El Bololó es gratis y no se necesita manilla.

* Prohibido el ingreso de menores de edad.

* Prohibido ingresar armas, sustancias psicoactivas o alucinógenas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos y cinturones con hebillas que representen riesgos para la seguridad.

*Usa los baños señalizados. Está prohibido hacer necesidades fisiológicas en el espacio público.