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07 nov 2026 Actualizado 17:50

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EPA Cartagena realizará Feria de Negocios Verdes 2026 para promover emprendimiento y sostenibilidad

La jornada tendrá lugar en el Centro Comercial La Serrezuela

EPA Cartagena

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El Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena realizará el próximo martes 24 de noviembre la Feria de Negocios Verdes 2026, un espacio que busca promover emprendimientos sostenibles, impulsar la economía circular y visibilizar iniciativas empresariales comprometidas con la protección del ambiente.

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La jornada tendrá lugar en el Centro Comercial La Serrezuela, en Cartagena de Indias, desde las 10:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., con entrada libre para toda la ciudadanía.

La feria contará con una variada programación para todos los públicos, que incluirá una agenda académica con charlas y conversatorios sobre sostenibilidad y economía circular; agenda cultural que incluye música y actividades para compartir en familia; además de una muestra comercial en la que se exhibirán productos y servicios de negocios verdes que le apuestan al desarrollo sostenible.

Asimismo, las personas que realicen previamente su inscripción podrán acceder a beneficios especiales durante el desarrollo del evento.

Los interesados en participar pueden registrarse a través del siguiente enlace:

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=o7NjyLb4r0iUabZcPpBnoTQQZ7HfnJVLoD3IZKiif-JUMTZSMkhWREU5NVhJSUxZSVkxUEpRRTRSUS4u

Con esta iniciativa, el EPA Cartagena promueve la economía circular, el fortalecimiento de los emprendimientos sostenibles y la generación de oportunidades que contribuyan a la conservación del ambiente.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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