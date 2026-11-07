EPA Cartagena realizará Feria de Negocios Verdes 2026 para promover emprendimiento y sostenibilidad

El Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena realizará el próximo martes 24 de noviembre la Feria de Negocios Verdes 2026, un espacio que busca promover emprendimientos sostenibles, impulsar la economía circular y visibilizar iniciativas empresariales comprometidas con la protección del ambiente.

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La jornada tendrá lugar en el Centro Comercial La Serrezuela, en Cartagena de Indias, desde las 10:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., con entrada libre para toda la ciudadanía.

La feria contará con una variada programación para todos los públicos, que incluirá una agenda académica con charlas y conversatorios sobre sostenibilidad y economía circular; agenda cultural que incluye música y actividades para compartir en familia; además de una muestra comercial en la que se exhibirán productos y servicios de negocios verdes que le apuestan al desarrollo sostenible.

Asimismo, las personas que realicen previamente su inscripción podrán acceder a beneficios especiales durante el desarrollo del evento.

Los interesados en participar pueden registrarse a través del siguiente enlace:

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=o7NjyLb4r0iUabZcPpBnoTQQZ7HfnJVLoD3IZKiif-JUMTZSMkhWREU5NVhJSUxZSVkxUEpRRTRSUS4u

Con esta iniciativa, el EPA Cartagena promueve la economía circular, el fortalecimiento de los emprendimientos sostenibles y la generación de oportunidades que contribuyan a la conservación del ambiente.