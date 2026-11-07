🔴EN VIVO Nottingham Forest vs. Manchester City: siga el minuto a minuto

Nottingham Forest busca sumar en casa ante Manchester City para alejarse de la zona de descenso en la Premier League.

Nottingham Forest recibe al Manchester City en el City Ground por una nueva jornada de la Premier League. El colombiano Daniel Muñoz se perfila como titular por el costado derecho, donde tendrá un exigente duelo ante el poder ofensivo del equipo de Pep Guardiola.

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El conjunto local buscará aprovechar su condición de local para recuperarse de los últimos resultados y sumar puntos que le permitan alejarse de la zona baja de la clasificación. Por su parte, el Manchester City llega con la intención de mantenerse en la pelea por los primeros puestos, respaldado por su capacidad ofensiva y el buen momento de Erling Haaland.

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Uno de los principales atractivos será la participación de Muñoz, quien tendrá la responsabilidad de aportar en ataque y contener las proyecciones de jugadores como Jérémy Doku y Josko Gvardiol.