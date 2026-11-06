Selección Colombia con varios sorpresas: Néstor Lorenzo dio a conocer nómina para juegos ante Chile
El técnico argentino citó 26 jugadores para los últimos dos juegos amistosos del 2026.
El técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la nómina de 26 jugadores convocados a la Selección Colombia para sus últimos dos partidos del 2026. El combinado nacional disputará dos compromisos amistosos en el presente mes ante la selección de Chile.
El grupo de citados cuenta con varias novedades, entre ellos tres jugadores que nunca habían sido tenido en cuenta y la presencia de otros que reaparecen en el proceso.
Los tres futbolistas que son llamados por primera vez son el lateral izquierdo Juan Arizala, al servicio del Udinese de Italia; el delantero Daniel Mosquera, perteneciente al Hellas Verona también italiano, y el también delantero Camilo Mena, quien pertenece al Korona Kielce de Polonia.
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Entretanto, entre los nombres que reaparecen en la convocatoria se encuentran el portero Camilo Vargas, el defensa Juan David Cabal, y los volantes Nelson Deossa y Jefferson Lerma.
Colombia estará enfrentándose a Chile inicialmente el próximo viernes 13 de noviembre, juego que se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. El martes 17 del mismo mes volverán a enfrentarse, esta vez en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.
Nómina de convocados de la Selección Colombia
- Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
- Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
- Devis Vásquez – AS Roma (ITA)
- Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
- Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)
- Daniel Arcila – Club León (MEX)
- Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
- Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
- Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
- Juan Cabal – Juventus FC (ITA)
- Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
- Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
- Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)
- Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
- Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
- Óscar Perea – Club América (MEX)
- Camilo Mena– Korona Kielce (POL)
- Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
- Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
- Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...