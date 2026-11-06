Selección Colombia con varios sorpresas: Néstor Lorenzo dio a conocer nómina para juegos ante Chile

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia / Getty Images / Leonardo Fernandez

El técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la nómina de 26 jugadores convocados a la Selección Colombia para sus últimos dos partidos del 2026. El combinado nacional disputará dos compromisos amistosos en el presente mes ante la selección de Chile.

El grupo de citados cuenta con varias novedades, entre ellos tres jugadores que nunca habían sido tenido en cuenta y la presencia de otros que reaparecen en el proceso.

Los tres futbolistas que son llamados por primera vez son el lateral izquierdo Juan Arizala, al servicio del Udinese de Italia; el delantero Daniel Mosquera, perteneciente al Hellas Verona también italiano, y el también delantero Camilo Mena, quien pertenece al Korona Kielce de Polonia.

Entretanto, entre los nombres que reaparecen en la convocatoria se encuentran el portero Camilo Vargas, el defensa Juan David Cabal, y los volantes Nelson Deossa y Jefferson Lerma.

Colombia estará enfrentándose a Chile inicialmente el próximo viernes 13 de noviembre, juego que se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. El martes 17 del mismo mes volverán a enfrentarse, esta vez en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Nómina de convocados de la Selección Colombia