Capturado hombre por presuntos actos sexuales con menor de 14 años en Cartagena

En el marco de las acciones adelantadas por la Policía Nacional en Cartagena para proteger a los niños, niñas y adolescentes, funcionarios adscritos a la Unidad Básica de Investigación Criminal hicieron efectiva la captura por orden judicial de un hombre de 54 años, conocido con el alias de ‘El Abuelo’, requerido por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

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La captura se materializó en vía pública, en la carrera 88 D del barrio Nelson Mandela, en cumplimiento de una orden de captura emanada por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, con fecha del 28 de agosto de 2026.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el hoy capturado presuntamente se habría aprovechado de la confianza y cercanía familiar que mantenía con la menor para realizar actos de carácter sexual. Según los elementos recopilados durante el proceso investigativo, estos hechos se habrían presentado en varias ocasiones.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente que continuará con el proceso judicial correspondiente.

“Gracias a las denuncias oportunas sobre los presuntos hechos de violencia sexual cometidos por el hoy capturado, los funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantaron las investigaciones y diligencias judiciales que permitieron hacer efectiva esta orden de captura”, señaló el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional recuerda a la comunidad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, que está disponible la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), habilitada a nivel nacional para reportar emergencias, presentar denuncias o solicitar orientación frente a casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil, consumo de sustancias psicoactivas y demás situaciones que pongan en riesgo o vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes.