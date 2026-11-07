14 carrozas del Gran Desfile de Independencia en Cartagena ya están en hangar del barrio Crespo

Las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre ya se sienten en las calles de Cartagena. En un recorrido que atravesó la ciudad de sur a norte, las 14 carrozas que participarán en el Gran Desfile de Independencia del 11 de Noviembre fueron trasladadas desde el taller de creación, ubicado en el Centro Industrial de Ternera, hasta el hangar del barrio Crespo, donde recibirán los últimos detalles antes de su participación en el tradicional Bando, que se realizará el próximo jueves 12 de noviembre.

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Durante la movilización, los cartageneros pudieron disfrutar de un abrebocas de lo que será esta gran celebración. Las monumentales estructuras, llenas de formas, colores y representaciones de los cuatro Planes Especiales de Salvaguardia (PES), asociados a las manifestaciones culturales que reflejan nuestra identidad cartagenera y que han sido reconocidas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación —Ángeles Somos, la Champeta y la Cultura Picotera, Vida de Barrio de Getsemaní y las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre—, ofrecieron un primer acercamiento a las obras que llevarán al desfile una muestra de la identidad, la historia y las tradiciones de Cartagena.

El recorrido también permitió visibilizar el resultado de semanas de trabajo de artistas plásticos, escultores, diseñadores, artesanos y constructores locales, quienes transformaron los diseños seleccionados en CarrozaLab II en las 14 obras que serán protagonistas de uno de los eventos más esperados de las Fiestas de Independencia.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó que esta movilización representa mucho más que el traslado de las carrozas, pues refleja la recuperación de las tradiciones y el talento de los cartageneros.

“Hoy Cartagena pudo ver un adelanto de lo que viviremos el próximo 12 de noviembre. Estas 14 carrozas atravesaron nuestra ciudad de sur a norte, pero lo más importante es lo que representan: nuestra historia, nuestra identidad y el talento de nuestra gente. Son obras hechas por cartageneros, con manos cartageneras, que además de fortalecer nuestras tradiciones están generando trabajo y oportunidades. Queremos unas Fiestas de Independencia que nos llenen de orgullo y que también contribuyan al bienestar de nuestra gente”, expresó el mandatario.

De Ternera a Crespo: las fiestas de independencia se toman las calles de Cartagena

La movilización marca el cierre de una de las etapas más importantes del proyecto de creación de carrozas, desarrollado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en articulación con la Corporación Cultural Las Cobras (Corpocobras).

En el taller del barrio Ternera, los artesanos y equipos de auxiliares trabajaron durante semanas en el modelado, la escultura, el ensamblaje, la pintura y los acabados de las carrozas, convirtiendo las propuestas artísticas en obras monumentales.

Ahora, en el hangar ubicado en Crespo, los equipos técnicos y artísticos continuarán con los últimos retoques y ajustes necesarios para que las 14 carrozas estén listas para el Gran Desfile de Independencia.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, resaltó que las carrozas son una expresión del patrimonio cultural de Cartagena y del compromiso de los artistas locales con la preservación de las tradiciones festivas.

“Cada carroza cuenta una historia y representa una parte de nuestra identidad cultural. Detrás de estas obras hay investigación, creatividad, conocimientos y un trabajo colectivo que merece ser reconocido. Verlas recorrer Cartagena antes del Bando es una oportunidad para que los ciudadanos comiencen a conectarse con las expresiones artísticas que encontrarán en el desfile. Desde el IPCC seguimos fortaleciendo las artes plásticas festivas y reconociendo a los artistas que mantienen vivas nuestras tradiciones”, señaló la funcionaria.

Carrozas hechas por cartageneros que también impulsan la economía de la ciudad

Además de su valor artístico y cultural, la construcción de las carrozas y macrofiguras ha representado una oportunidad para la generación de empleo y el fortalecimiento de los diferentes oficios relacionados a las fiestas en Cartagena.

El proyecto ha generado 208 vinculaciones laborales directas e indirectas, con un impacto social estimado en 832 personas, teniendo en cuenta los hogares beneficiados por los ingresos derivados de esta actividad.

Entre las personas vinculadas se encuentran 87 jóvenes y 50 mujeres, mientras que 57 participantes han encontrado en este proceso su primera oportunidad laboral.

Estas cifras evidencian que las Fiestas de Independencia también representan una oportunidad para generar ingresos, promover el talento local y fortalecer las capacidades de quienes participan en la creación artística.

Por segundo año consecutivo, el proyecto se desarrolla a través de la Escuela Festiva, que articula CarrozaLab y Carrozas al Taller como espacios para la creación, el aprendizaje y la transmisión de conocimientos entre artistas experimentados y nuevas generaciones.

La directora de Corpocobras, Maritza Zúñiga, destacó el trabajo de los artistas y hacedores que hicieron posible la construcción de las 14 carrozas y el significado de llevar estas obras desde el taller hasta las calles de Cartagena.

“Para nosotros, este traslado tiene un significado muy especial. Durante semanas vimos cómo los diseños fueron tomando forma gracias al talento, la dedicación y el compromiso de nuestros artistas. Hoy esas obras salen del taller y comienzan a encontrarse con la ciudad. Estamos recuperando y fortaleciendo las artes plásticas festivas, generando oportunidades laborales y permitiendo que nuevas generaciones aprendan estos oficios. Lo más valioso es que todo este proceso se está haciendo con talento cartagenero, porque nuestras fiestas deben seguir construyéndose desde nuestra propia identidad”, manifestó Zúñiga.

Todo listo para el Gran Desfile de Independencia del próximo jueves

Con la llegada de las 14 carrozas al hangar de Crespo, comienza la recta final de los preparativos para el Gran Desfile de Independencia del 11 de Noviembre, que se celebrará el jueves 12 de noviembre.

Las carrozas serán una de las grandes expresiones artísticas del Bando, llevando a las calles representaciones de la historia, la cultura y las tradiciones que hacen de las Fiestas de Independencia una celebración única.