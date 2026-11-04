🔴EN VIVO AEK Atenas vs. Real Madrid: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

Los Merengues tienen un puntaje perfecto, mientras que los griegos se encuentran en la parte baja de la tabla.

Este miércoles 4 de noviembre a las 12:45 p.m., el Real Madrid visitará Grecia para enfrentar al AEK Atenas por la cuarta jornada de la Champions League. El conjunto español llega a enfrentar el partido con puntaje perfecto tras tres fechas, mientras que los locales buscan volver a sumar tras dos derrotas consecutivas.

Así llegan los equipos

El equipo local se encuentra en la parte baja de la tabla con tan solo tres puntos, conseguidos en la primera fecha cuando logró derrotar al LASK Linz. En su más reciente encuentro por el certamen europeo sufrió una abultada goleada de 5-1 frente al Manchester City. Actualmente se encuentra en el puesto 27°, parcialmente eliminado de la competición, pero con los mismos puntos del Napoli que es 24°, último puesto de los clasificados.

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Por parte del Real Madrid vive un presente inmejorable en la competición. Tiene puntaje perfecto tras tres partidos, venciendo al Inter, a la Roma con remontada incluida y al Leipzig. En caso tal de ganar sería líder junto con el París Saint-Germain, que ya ganó en la jornada, y posiblemente con el Liverpool y Real Betis, en caso tal de que estos últimos ganen en esta fecha 4, siendo los único equipos con 12 puntos.

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