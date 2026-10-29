Cartagena y The Ocean Cleanup unen fuerzas para proteger los cuerpos de agua y el mar Caribe

Frente a una crisis global en la que cientos de miles de toneladas de plástico ingresan a los océanos del mundo a través de ríos y cuencas de drenaje urbano cada año, la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del Alcalde Dumek Turbay Paz, y The Ocean Cleanup, una organización global sin ánimo de lucro dedicada a eliminar el plástico de ríos y océanos, han formalizado una alianza estratégica para proteger los cuerpos de agua de La Heroicay frenar el flujo de residuos hacia el mar Caribe.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La alianza centrará sus esfuerzos iniciales en la cuenca que alimenta la Ciénaga de la Virgen, un ecosistema de vital prioridad biológica, hídrica y social para Cartagena. Al desplegar soluciones Interceptor en los canales que drenan hacia este cuerpo de agua, la estrategia busca contener la contaminación que se dirige al mar Caribe mientras protege la biodiversidad marina, salvaguarda la regulación contra inundaciones e impulsa la pesca artesanal y el ecoturismo local.

The Ocean Cleanup es una organización global sin ánimo de lucro que desarrolla y escala soluciones para librar a los océanos del mundo del plástico. Fundada en 2013 por Boyan Slat y con sede principal en Róterdam (Países Bajos), la organización cuenta con un equipo multidisciplinario de alrededor de 200 personas y operaciones activas en 13 países.

Mediante una investigación científica rigurosa, soluciones de ingeniería a la medida y alianzas estratégicas con gobiernos y comunidades, The Ocean Cleanup trabaja para evitar que el plástico ingrese a los océanos a través de las cuencas hídricas y para retirar los residuos acumulados en el mar. Hasta la fecha, la organización ha retirado más de 64 millones de kilogramos de residuos de los ecosistemas acuáticos en todo el mundo.

La alianza forma parte del 30 Cities Program de The Ocean Cleanup, una iniciativa que opera en 30 ciudades prioritarias de Asia y las Américas con el objetivo de capturar hasta un tercio de las emisiones globales de plástico que fluyen desde las cuencas urbanas y fluviales hacia los océanos para finales de esta década.

Ricardo Restrepo, Director Regional para las Américasde The Ocean Cleanup, destacóla colaboración con las autoridades locales: “Cada cuerpo de agua tiene características distintas. En The Ocean Cleanup hemos estado recopilando y analizando datosambientales, sociales y de gestiónde residuos para comprender plenamente el desafío y las condiciones específicas de cada canal. Estosdatos nos permitirán desplegar la solución más efectiva de nuestro portafolio para cada ubicación”.

Según la Secretaria General de la Alcaldía de Cartagena, María Patricia Porras Mendoza, el acuerdo refuerza la hoja de ruta del distrito para proteger sus activos naturales: “Para Cartagena, esta alianza representa una oportunidad clara para abordar una de las principales fuentesde contaminación que afectan nuestros cuerpos de agua. Queremos avanzar hacia canales más limpios, mejorar las condiciones ambientales de nuestros ecosistemas y brindar beneficios directos a las comunidades que conviven con ellos”.

“Reconocemos el trabajo que The Ocean Cleanup lidera a nivel global y apostamos por traer a Cartagena un proyecto que contribuya a la recuperación de nuestros ecosistemas y genere beneficios reales para las comunidades que conviven alrededor de nuestros cuerpos de agua. En Cartagena le apostamos a la transformación sostenible, protegiendo nuestro entorno y mejorando la calidad de vida de nuestra gente”, dice María Mercedes Abondano, Directora de Cooperación Internacional, Alcaldía Mayor de Cartagena.

Asimismo, el Director del Establecimiento Público Ambiental (EPA), Mauricio Rodríguez Gómez, enfatizó la importancia del diagnóstico técnico: “Esta alianza aporta herramientas esenciales para avanzar en los objetivos ambientales del distrito y nos permite abordar un problema que impacta directamente nuestros canales, cañosy vías fluviales. Contar con datos especializados será clave para diseñar intervenciones más efectivas en estos ecosistemas”.

A nivel global, el portafolio fluvial de The Ocean Cleanup incluye la tecnología Interceptor: plataformas y barrerasflotantes que aprovechan la energía solar y sensoresen tiempo real para guiar los residuos hacia las redes de reciclaje. La meta global es reducir el plástico flotanteen un 90% para 2040 mediante una combinación de tecnología avanzada, datos transparentes y participación comunitaria.

Luchar contra la contaminación y restaurar las cuencas hídricas es una prioridad máxima para el gobierno local. Gestionada por la Oficina Asesora de Cooperación Internacional de Cartagena y formalizada mediante un Memorando de Entendimiento (MoU), la administración tiene como objetivo implementar soluciones sostenibles e innovadoras en la fuente, cortando el flujo de residuos en los canales de drenaje urbano de la ciudad.

Al firmar este Memorando de Entendimiento con The Ocean Cleanup, la Alcaldía de Cartagena consolida la presencia de la organización en Colombia, la decimotercera nación en sumarse a su red global de intervención. Cartagena toma la iniciativa para cortar la contaminación desde la raíz, estableciendo un nuevo estándar de conservación que protege el sustento de sus comunidades.