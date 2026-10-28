Verbena en la Calle 6.0: una tradición que se vive en los barrios de Cartagena

Cartagena se prepara para vivir una nueva edición de Verbena en la Calle, una iniciativa que nace del amor por la música, la cultura popular y las tradiciones que hacen parte de la identidad caribeña.

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Más que una fiesta, Verbena en la Calle busca mantener vivo el espíritu de las verbenas populares, esos espacios donde la música reúne a los vecinos, los amigos y las familias alrededor del baile, la alegría y el encuentro comunitario.

Este próximo 1 de noviembre, la cita será en la cancha Emiliano Alcalá, en el barrio El Socorro, para celebrar la Verbena en la Calle 6.0, una nueva edición que continúa fortaleciendo este proyecto y conectando a la comunidad con el sabor y la esencia de la cultura verbenera.

Esta edición contará con la participación de Los de la Piña, desde San Andrés; Andy Alaska; El Agite Turbo y el Gran Sayust, junto a los DJ invitados que pondrán a gozar al público en una nueva celebración de la cultura verbenera en El Socorro.

Con cada encuentro, Verbena en la Calle sigue construyendo su propia historia gracias al respaldo del público, los artistas, los aliados y todas las personas que creen en el valor de mantener vivas estas expresiones culturales en los barrios de Cartagena.

La invitación está abierta para que toda Cartagena llegue con su parche y se sume a esta celebración de música, baile y mucho vacile. ¡Nos vemos este 1 de noviembre en El Socorro, para vivir juntos la Verbena en la Calle 6.0!

Fecha: 1 de noviembre de 2026

Lugar: Cancha Emiliano Alcalá, barrio El Socorro, Cartagena.

Instagram: @verbenaenlacalle