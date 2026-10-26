¿Cuántos festivos quedan en Colombia para 2026 y por qué se celebran?

Sin lugar a dudas, Colombia hace parte del listado de países con más días festivos en el mundo, jornadas de gran beneficio para los trabajadores, más aún si se trata de puentes festivos, pues pueden planear vacaciones, viajes cortos, reuniones de amigos o familiares e incluso programar fiestas y celebraciones.

Según ‘Public Holidays Global’, el territorio nacional está en el top cinco de países de América Latina con más festivos.

Para el 2026, Colombia tuvo dentro de su calendario 19 días feriados, esto, gracias a la ley que mueve los festivos que no caen en día hábil a los lunes, facilitando así los puentes y el turismo.

Se trata de la Ley Emiliani, una legislación que permite disfrutar de varios fines de semana largos. Esta norma, implementada con la finalidad de promover el turismo y facilitar el descanso de los trabajadores, tiene un impacto directo en la organización de las actividades laborales y en la planificación de las vacaciones familiares.

Si bien desde un principio se habían conocido solamente 18, a través de la Ley 2578 de 2026, el entonces presidente Gustavo Petro, estableció un nuevo día festivo que fue el 9 de julio, como el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. De este modo, son 19 días feriados.

De estos 19 días, ya pudimos disfrutar de 15, es decir que hacen falta 4 días festivos en lo que resta del 2026.

Calendario de los festivos que faltan en 2026

Noviembre (dos festivos)

Noviembre 2: Se celebra el Día de Todos los Santos o también conocido ‘El Día de los fieles difuntos’, celebración Católica en honor a todos los santos conocidos y desconocidos, “así como a las almas que han superado el purgatorio”. La celebración común es el 1 de noviembre, pero gracias a ala Ley Emiliani se corre para el lunes 2 de noviembre.

Se celebra el Día de Todos los Santos o también conocido ‘El Día de los fieles difuntos’, celebración Católica en honor a todos los santos conocidos y desconocidos, “así como a las almas que han superado el purgatorio”. La celebración común es el 1 de noviembre, pero gracias a ala Ley Emiliani se corre para el lunes 2 de noviembre. Noviembre 16: Se celebra la Independencia de Cartagena

Diciembre (dos festivos)