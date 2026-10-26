Piden medidas para frenar las “rodadas del terror” en Halloween en Bogotá

La concejal Cristina Calderón Restrepo lanzó una alerta a las autoridades y a los motociclistas para prevenir las llamadas “rodadas del terror”, caravanas y concentraciones masivas de motos que pueden afectar la movilidad, generar riesgos en las vías y poner en peligro a quienes transitan por la ciudad.

“Halloween no puede convertir las calles de Bogotá en pistas de carreras ni en escenarios de caravanas que bloqueen la movilidad. Tampoco es una excusa para permitir comportamientos como manejar borracho, con drogas o armas. Mi llamado es claro: este año no podemos esperar a que las ‘rodadas del terror’ afecten a miles de ciudadanos para reaccionar. Las autoridades deben anticiparse y los bogotanos debe actuar con responsabilidad”, dijo la cabildante del Nuevo Liberalismo.

Balance de Halloween de 2025

Durante esa jornada, las autoridades impusieron 1,711 comparendos e inmovilizaron 963 motocicletas por incumplir las restricciones establecidas para esas fechas.

Además, la Secretaría de Movilidad reportó una reducción del 75% en las muertes por siniestros viales durante las noches y madrugadas, así como una disminución del 51% en el número de personas heridas frente al mismo periodo de 2024.

En 2025, la Alcaldía expidió el Decreto 528, mediante el cual restringió la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero desde el jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 3 de noviembre.

“No se trata de perseguir a los motociclistas ni de impedir una celebración. Se trata de proteger la vida, garantizar la movilidad y evitar que una caravana termine afectando a miles de bogotanos. Quienes quieran celebrar Halloween pueden hacerlo respetando las normas y la ley, sin bloquear vías ni poner en riesgo a nadie más”, señaló Cristina Calderón Restrepo.

La concejal también pidió poner especial atención a las convocatorias que circulan por redes sociales y que pueden reunir grandes grupos de motociclistas en distintos puntos de la capital. El año pasado, el Distrito estableció restricciones para las motocicletas en corredores principales y desplegó 2,000 uniformados, 15 puestos de control y 180 unidades entre agentes civiles, guías y policías de tránsito durante el puente festivo de Halloween.

La cabildante hizo, además, un llamado a los organizadores de clubs y grupos de motociclistas para que eviten convocatorias masivas que puedan generar congestión o situaciones de riesgo.