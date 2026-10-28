Menor de edad bolivarense fue asesinado en Soledad- Atlántico

Un adolescente de 14 años natural de Hatoviejo- Bolívar, perdió la vida luego de ser baleado durante un ataque armado ocurrido en el barrio Villa Katanga, en el municipio de Soledad, Atlántico.

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El hecho se registró cuando varios hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda y abrieron fuego contra un grupo de jóvenes que se encontraba en la terraza del inmueble.

En medio de la balacera, el menor recibió una herida de gravedad. Aunque fue llevado a un centro asistencial cercano para recibir atención médica, falleció debido a las lesiones sufridas.

Las detonaciones también dejaron a otros tres jóvenes heridos: una adolescente de 13 años, quien recibió dos impactos de bala; otro menor de 14 años, lesionado en la cabeza, y Justin Junior Rivera, de 18 años, quien sufrió tres heridas en el tórax. Los dos últimos permanecían con pronóstico reservado, según la información conocida inicialmente.

Sobre las circunstancias que desencadenaron el ataque, una versión preliminar señala que el adolescente fallecido habría tenido una riña bajo la lluvia con otros jóvenes del sector. La posible relación de esta situación con el posterior tiroteo deberá ser establecida por las autoridades.

Las investigaciones buscan esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este hecho violento que cobró la vida del menor en territorio atlanticense.