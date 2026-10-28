Más de 11 años de cárcel contra hombre señalado de asesinato en Santa Rosa del Sur

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General permitieron que un juez de conocimiento condenara a 11 años y 5 meses de prisión a un hombre, responsable de un homicidio ocurrido en el municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar).

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La decisión judicial se relaciona con hechos registrados el 20 de enero de 2020 en un establecimiento público del corregimiento de Villa Flor donde se encontraba el ahora procesado, de 37 años, quien disparó en múltiples oportunidades contra un hombre de 23 años, en medio de una riña. El herido fue trasladado a un centro asistencial y allí murió debido a la gravedad de las lesiones.

Pruebas testimoniales y entrevistas, entre otras labores de policía judicial, permitieron identificarlo como el autor material del crimen; además de establecer que el ataque se produjo en venganza por rencillas pasadas con un hermano de la víctima.

Por esto, en cumplimiento de una orden judicial la Policía Nacional capturó al ahora sentenciado, en el municipio de Nobsa (Boyacá), el pasado 22 de marzo.

La investigación liderada por una fiscal seccional y que fueron expuestas durante las audiencias de juicio hicieron que el agresor admitiera su responsabilidad frente a los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El fallo inhabilitó al sentenciado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena impuesta. Esta decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.