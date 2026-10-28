Dos hombres atracaron a motociclista en el barrio El Country

Un nuevo caso de hurto quedó registrado en video en Cartagena. Esta vez, el hecho ocurrió en el barrio El Country, donde un joven que se movilizaba en motocicleta fue interceptado por varios sujetos que lo despojaron de sus pertenencias antes de escapar del lugar.

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La grabación, que comenzó a circular en redes sociales, muestra cómo los presuntos delincuentes se acercan al motociclista, lo someten a una requisa y le quitan un bolso. Segundos después, abandonan la escena a toda velocidad.

En las imágenes se observa a uno de los hombres, de contextura gruesa y estatura alta, que vestía un suéter blanco, una gorra del mismo color y un tapabocas.

El sujeto aparece agarrando a la víctima mientras le arrebata el bolso. En el registro no se aprecia que lleve un arma de fuego o un elemento cortopunzante a la vista, aunque esto no permite establecer si los involucrados portaban algún tipo de arma.

El caso ha generado comentarios entre habitantes del sector, quienes han expresado en redes sociales su preocupación por los constantes robos que, según manifiestan, se presentan en las calles de El Country.