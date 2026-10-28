Distrito, Coosalud y Nuevo Hospital de Bocagrande acuerdan compromisos para cumplir a trabajadores

Gracias a la intervención del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, representantes de la EPS Coosalud, directivos de la Promotora Hospital de Bocagrande y trabajadores del centro asistencial acordaron una serie de compromisos encaminados a saldar la deuda con los trabajadores y reactivar los servicios en los próximos días.

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Entre los principales acuerdos el director del Dadis, Rafael Navarro España, destacó la voluntad de la EPS Coosalud de llegar acuerdos sobre el monto de la deuda y establecer mecanismos de pago con la Promotora Hospital de Bocagrande que durante la actual administración de la EPS ha recibido giros por valor de $1.400 millones.

En cuanto a la situación de los trabajadores, se acordó que este jueves, 29 de octubre, sostendrán una reunión entre los equipos financieros, con el propósito de abordar su situación y definir los pasos a seguir.

Asimismo, para avanzar en la puesta en funcionamiento del centro asistencial, se solicitará al Dadis realizar las visitas correspondientes para verificar el cumplimiento de los requisitos de habilitación de los diferentes servicios.

Como parte de los compromisos, las directivas de la EPS Coosalud y los representantes de la Promotora Hospital de Bocagrande realizarán la primera mesa de revisión de cartera el próximo miércoles 4 de noviembre, espacio en el que se revisarán las obligaciones pendientes y las posibles alternativas de pago.

“Este paso es fundamental para avanzar hacia la normalización de los pagos y la recuperación financiera del hospital” señaló Irma Escamilla Rosales, representante legal del Nuevo Hospital de Bocagrande.

Agregó qué “a pesar de las dificultades que enfrenta la institución, valoramos este esfuerzo conjunto y reiteramos nuestro compromiso con la recuperación de los servicios y la atención segura y oportuna de nuestros pacientes y cumplirles a los empleados que se han visto afectados”.

Desde el Dadis, se reitera el acompañamiento y seguimiento a los acuerdos establecidos entre las partes con el objetivo que se reactiven los servicios del Hospital de Bocagrande.