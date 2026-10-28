Dimar pronostica “inundaciones temporales” en zonas bajas del centro de Cartagena

La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH); informa a las comunidades costeras del litoral Caribe colombiano, autoridades territoriales, gremio marítimo y medios de comunicación que:

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* Entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, se presentarán condiciones de marea alta en el litoral Caribe colombiano, asociadas al fenómeno de sizigia.

* Durante este periodo, se prevé que la marea alcance una altura aproximada de 0,67 metros, condición que podría ocasionar inundaciones temporales en zonas costeras bajas, incluidos algunos sectores del Centro Histórico de Cartagena.

* Este comportamiento está asociado a la fase de luna llena, durante la cual la alineación de la Luna, la Tierra y el Sol genera mareas de mayor amplitud, con variaciones más marcadas entre la pleamar y la bajamar.

Se recomienda a la comunidad marítima, locales y turistas mantener