Cayó presunto cabecilla señalado de asesinar a dos policías en Simití, sur de Bolívar

En una acción conjunta entre tropas del GAULA Militar Magdalena Medio y la Armada Nacional y coordinada con la Policía Nacional, se logró la captura por orden judicial de alias Cachaco o Cardona, de 38 años de edad, mediante una diligencia de registro y allanamiento en la vereda Las Palomas, jurisdicción del municipio de Barranco de Loba, en el sur de Bolívar.

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El capturado sería presunto integrante y cabecilla de zona de la Subestructura Edgar de Jesús Madrid Benjumea del grupo armado organizado Clan del Golfo, con injerencia delictiva en municipios como Simití, Cantagallo y San Pablo, así como presunta influencia en Arenal.

De acuerdo con las investigaciones, alias Cachaco habría coordinado y participado en el homicidio de dos integrantes de la Policía Nacional, el 25 de abril de 2025 en el casco urbano de Simití, Bolívar. Este hecho constituye uno de los principales elementos de interés judicial asociados al capturado.

Las labores de inteligencia militar también señalan que desde 2022, habría desarrollado actividades de inteligencia delictiva en zonas rurales de Simití, Cantagallo y San Pablo, presuntamente orientadas a afectar a integrantes de la Fuerza Pública y a miembros de otras estructuras armadas ilegales que delinquen en la región.

Posteriormente, en 2024, habría asumido funciones como cabecilla de zona, con influencia en los corregimientos de Las Ahuyamas, Monterrey y San Martín, en jurisdicción de Simití.

Para el periodo 2025-2026, estaría fungiendo como presunto cabecilla de zona en este municipio, lo que evidenciaría su permanencia y ascenso dentro de la estructura criminal.

Adicionalmente, habría hecho coordinaciones en una confrontación armada contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ocurrida el 4 de noviembre de 2025 en la vereda El Jardín, corregimiento de San Pablo, Bolívar, donde seis personas habrían sido asesinadas.

Asimismo, se le atribuyen presuntas actividades de inteligencia delictiva relacionadas con un ataque armado contra una camioneta de la Policía Nacional, registrado el 27 de febrero de 2022.

Este resultado operacional representa una afectación a la estructura de mando del Clan del Golfo y a sus capacidades de coordinación criminal en el sur de Bolívar, una región estratégica en la que las autoridades mantienen operaciones para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados y proteger a la población civil.

La captura se enmarca en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante el cual el Ejército Nacional fortalece las operaciones militares y la articulación interinstitucional para debilitar las estructuras criminales, neutralizar sus capacidades y contribuir a la seguridad y estabilidad territorial.​​​​​​​

El Ejército Nacional, a través del GAULA Militar Magdalena Medio de la Quinta Brigada, reafirma su compromiso con la protección y la seguridad de los habitantes del sur de Bolívar e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte su tranquilidad a través de la línea 107 contra el terrorismo y 147 contra extorsión y secuestro.