Alcaldía de Cartagena dispuso más de $165 mil millones para TransCaribe en 2027

En el marco de la Proposición 029 de 2026, el Concejo Distrital de Cartagena recibió los informes de ejecución presupuestal de 2026 y las proyecciones financieras para 2027 de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad y Transcaribe S. A.

Espacio Público proyecta reducción presupuestal para 2027

La Gerencia de Espacio Público y Movilidad de Cartagena consolidó para 2026 un presupuesto definitivo de inversión de $20.959 millones, con una ejecución por compromisos del 79 %, equivalente a $16.470 millones.

Para la vigencia 2027, la entidad proyecta un presupuesto de inversión de $8.081 millones, financiado principalmente con Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) y orientado a proyectos de recuperación, formalización y revitalización del espacio público, así como a iniciativas de movilidad sostenible.

Al finalizar la presentación, el concejal Armando Córdoba solicitó información a la Secretaría de Planeación sobre la reducción de los recursos proyectados para el sector y sus posibles efectos en el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad.

Transcaribe proyecta un presupuesto de $165.023 millones para 2027

Transcaribe S. A. reportó para 2026 un presupuesto definitivo de $236.974 millones, con una ejecución del 71 %, equivalente a $168.902 millones. Estos recursos se orientan a la operación del sistema, la inversión en flota, el servicio de la deuda y los gastos de funcionamiento.

Para 2027, la entidad proyecta un presupuesto total de $165.023 millones, destinado a contribuir a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), garantizar la operación de la flota y atender el servicio de la deuda, además de dar continuidad a los programas de mejoramiento de la movilidad en Cartagena.

Agotado el orden del día, la Mesa Directiva citó a sesión para el jueves 29 de octubre a las 9:00 a.m.