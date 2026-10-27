Ventas de hasta 100% reportó Feria de Negocios Verdes de Cardique en Cartagena

La décima Feria de Negocios Verdes de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) cerró con un balance positivo en Cartagena, consolidándose como una vitrina para visibilizar emprendimientos sostenibles, generar oportunidades comerciales y fortalecer la economía verde en el departamento de Bolívar.

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Durante los días 24 y 25 de octubre, 70 negocios verdes participaron en este encuentro, realizado en el Centro Comercial Caribe Plaza, donde exhibieron productos y servicios relacionados con artesanías, agricultura, moda sostenible, turismo de naturaleza y tecnologías verdes, entre otras iniciativas que integran la generación de ingresos con la protección de los recursos naturales.

El director de Cardique, Ángelo Bacci Hernández, destacó la acogida que tuvo esta edición y el comportamiento comercial de los participantes, quienes encontraron en la feria un escenario para acercarse a nuevos consumidores, fortalecer sus marcas y establecer relaciones con empresas interesadas en incorporar productos y servicios sostenibles a sus mercados.

“Esta décima Feria de Negocios Verdes nos deja un balance muy positivo. A pesar del mal tiempo por las lluvias en la ciudad, propios y extraños visitaron los stand. Además, los emprendimientos demostraron que tienen productos de calidad, propuestas innovadoras y una gran capacidad para conectarse con los consumidores. En el primer día, los negocios vendieron más del 50% de los productos que llevaron y, en la segunda jornada, el 80% de los participantes logró vender la totalidad de sus existencias”, destacó Bacci Hernández.

El director señaló que estos resultados reflejan el interés que despiertan los negocios verdes entre los consumidores y la importancia de continuar generando espacios que permitan a los emprendedores mostrar su oferta, ampliar sus canales de comercialización y consolidar sus iniciativas empresariales.

“Los negocios verdes del norte y centro de Bolívar ya tienen clientes en Cartagena y eso es una señal importante. Estamos demostrando que es posible desarrollar actividades económicas mientras se protege el medioambiente. Detrás de cada producto hay familias, comunidades, jóvenes emprendedores y personas que están apostándole a una nueva forma de producir y consumir”, agregó.

Rueda de negocios: nuevas oportunidades para crecer

Uno de los componentes centrales de la décima Feria de Negocios Verdes fue la rueda de negocios, un espacio diseñado para conectar a los emprendimientos sostenibles con empresas, distribuidores y compradores potenciales, con el propósito de abrir nuevos canales de comercialización y fortalecer las alianzas empresariales.

La actividad reunió a 70 emprendimientos y 20 empresas destacadas de Cartagena, con una proyección de 320 citas comerciales para promover acercamientos, explorar oportunidades de proveeduría y facilitar la llegada de productos sostenibles a nuevos mercados.

Sandra Nieto, coordinadora de la Ventanilla de Negocios Verdes de Cardique, destacó la importancia de este componente para generar conexiones entre los productores y el sector empresarial, permitiendo que los emprendimientos presenten directamente su oferta y encuentren oportunidades para ampliar su presencia comercial.

“La rueda de negocios es una oportunidad para que nuestros negocios verdes no solamente exhiban sus productos, sino que también establezcan relaciones comerciales con empresas y compradores potenciales. Queremos que estos emprendimientos sigan creciendo, que encuentren nuevos mercados y que la sostenibilidad se convierta en una oportunidad de desarrollo económico para las comunidades de Bolívar”, señaló Nieto.

El espacio permitió que los emprendedores presentaran sus productos, compartieran información sobre sus capacidades de producción y exploraran posibilidades de comercialización con empresas interesadas en incorporar nuevas alternativas a sus portafolios.