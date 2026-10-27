Trabajadores de la salud denuncian falta de pago de prestaciones sociales en Clínica Juan N. Corpas
Caracol Radio habló con dos funcionarias de la institución que denuncian descuentos en salarios, sin pago de prestaciones sociales.
Trabajadores de la salud denuncian impago de prestaciones sociales en Clínica Juan N. Corpas
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