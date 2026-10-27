¿Se debe controlar la llegada de tropas de EE. UU. a Colombia? Congresistas debaten en 6AM W
La senadora Alejandra Omaña y el representante Alejandro Murcia debatieron sobre las operaciones conjuntas anunciadas por el Gobierno.
¿Se debe controlar la llegada de tropas de EE. UU. a Colombia? Congresistas debaten en 6AM W
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David Otero
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