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27 oct 2026 Actualizado 13:19

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¿Se debe controlar la llegada de tropas de EE. UU. a Colombia? Congresistas debaten en 6AM W

La senadora Alejandra Omaña y el representante Alejandro Murcia debatieron sobre las operaciones conjuntas anunciadas por el Gobierno.

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