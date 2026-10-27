Realizan atención integral en salud a habitantes de Villa Mayra en Turbaco

La Administración Municipal de Turbaco, bajo el liderazgo de la alcaldesa Claudia Espinosa y en articulación con la Secretaría de Salud, llegó al barrio Villa Mayra con una jornada de atención integral para brindar acompañamiento a las familias, identificar sus necesidades y acercar los servicios de salud a la comunidad.

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Durante la actividad, se realizaron visitas casa a casa para identificar niños, niñas, mujeres embarazadas y demás personas que requieren atención prioritaria. Asimismo, los Equipos Básicos de Salud, conformados por médicos, odontólogos y nutricionistas, brindaron orientación y atención a los habitantes.

También se desarrolló una jornada de vacunación con todos los biológicos para iniciar, continuar o completar los esquemas, incluidos los de tétano, influenza y VPH para niñas. A esto se sumaron charlas sobre estilos de vida saludables, prevención del dengue y eliminación de objetos inservibles para evitar la proliferación de mosquitos.

La comunidad tuvo además un espacio para presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), especialmente relacionadas con los servicios prestados por las EPS. De igual forma, se caracterizaron familias y se orientó a los habitantes sobre la recolección de residuos y elementos en desuso, con el fin de coordinar acciones con la empresa encargada del servicio de aseo.

“Estamos llegando directamente a los barrios para escuchar a las familias, conocer sus necesidades y brindarles atención oportuna, nuestro compromiso es trabajar de manera articulada para que los servicios y las ayudas lleguen a quienes más los necesitan” destacó la Alcaldesa Claudia Espinosa.

La Administración Municipal continuará fortaleciendo la presencia institucional en los sectores priorizados, promoviendo acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Por su parte, el secretario de Salud del municipio, Carlos Enrique Bustillo Peña, resaltó la importancia de estas intervenciones: “Con estas jornadas acercamos los servicios de salud a la comunidad, promovemos la prevención de enfermedades y escuchamos las inquietudes de los ciudadanos. Seguiremos trabajando en el territorio para brindar atención y acompañamiento a las familias de Turbaco”, manifestó.