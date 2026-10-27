Parque Heredia tendrá colegio trilingüe, más seguridad y parqueaderos públicos

Durante una visita a Parque Heredia, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció medidas para mejorar la convivencia y la calidad de vida de los habitantes del sector.

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En la reunión, que contó con la presencia del gabinete distrital, el mandatario informó sobre la puesta en marcha de parqueaderos comunitarios para mejorar la movilidad, una de las problemáticas que afecta permanentemente a la zona. El área destinada para este propósito será construida en uno de los dos lotes colindantes entre El Revivir y La Carolina.

Además, confirmó que antes de finalizar noviembre se abrirán las puertas del colegio trilingüe de Parque Heredia. Asimismo, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, en articulación con la Policía Metropolitana de Cartagena, trabaja en la construcción de un CAI o una estación de Policía.

Entre otros temas, se adelantan gestiones para que la empresa de alumbrado público cumpla con los compromisos de mejora del sistema, que actualmente presenta inconsistencias.

Por último, se acordó realizar una nueva reunión dentro de los próximos 15 días para revisar los avances y los compromisos establecidos entre la comunidad y la Administración Distrital.