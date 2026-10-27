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27 oct 2026 Actualizado 03:06

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MinAmbiente revoca resolución que protege el bioma amazónico colombiano

La Resolución 0961 declara la preservación de los recursos naturales renovables y del ambiente.

AMAZON RAINFOREST, MANICORE, AMAZONAS STATE, BRAZIL - 2025/01/30: Aerial view of the Madeira River on a stormy day, captures the river&#039;s sweeping meanders and surrounding dense rainforest, with visible patches of deforestation. As one of the Amazon&#039;s largest tributaries, the Madeira plays a vital role in regional hydrology, transport and biodiversity, while encroaching agricultural and logging activities underscore the urgent need for conservation strategies to protect this critical ecosystem. (Photo by Lena Trindade/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images)

AMAZON RAINFOREST, MANICORE, AMAZONAS STATE, BRAZIL - 2025/01/30: Aerial view of the Madeira River on a stormy day, captures the river's sweeping meanders and surrounding dense rainforest, with visible patches of deforestation. As one of the Amazon's largest tributaries, the Madeira plays a vital role in regional hydrology, transport and biodiversity, while encroaching agricultural and logging activities underscore the urgent need for conservation strategies to protect this critical ecosystem. (Photo by Lena Trindade/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images) / Brazil Photos

AMAZON RAINFOREST, MANICORE, AMAZONAS STATE, BRAZIL - 2025/01/30: Aerial view of the Madeira River on a stormy day, captures the river&#039;s sweeping meanders and surrounding dense rainforest, with visible patches of deforestation. As one of the Amazon&#039;s largest tributaries, the Madeira plays a vital role in regional hydrology, transport and biodiversity, while encroaching agricultural and logging activities underscore the urgent need for conservation strategies to protect this critical ecosystem. (Photo by Lena Trindade/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images)

Adriana Medina

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Este jueves 26 de octubre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible revocó la Resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, que declaró el bioma amazónico colombiano como reserva definitiva de los recursos naturales renovables y del ambiente, al establecer que fue expedida sin culminar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podrían verse directamente afectadas.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona ante esta revocación se pronunció y aseguró “Nuevamente estamos frente a una resolución expedida a último minuto por el gobierno anterior. La Resolución 0961 no garantizaba, por sí sola, la protección efectiva del bioma amazónico. Por el contrario, generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a quienes habitan la región y son, precisamente, los principales aliados de la conservación”.

¿Qué significa esta revocación?

El ministro, enfatizó que esta decisión no significa abandonar la protección de la Amazonía colombiana. Las prohibiciones, restricciones y medidas de protección ambiental que tengan una fuente constitucional, legal, judicial o administrativa diferente a la de la Resolución 0961 siguen vigentes. Es decir, la región continúa con medidas de protección ambiental.

El Ministerio podrá adelantar nuevas actuaciones administrativas frente a la protección del bioma amazónico una vez se cumpla la consulta previa y se realicen las valoraciones técnicas, ambientales y jurídicas correspondientes.

Esta decisión administrativa no garantiza, por sí solo, la protección efectiva del bioma amazónico. Por el contrario, genera incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a quienes habitan la región.

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