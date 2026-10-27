MinAmbiente revoca resolución que protege el bioma amazónico colombiano

Este jueves 26 de octubre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible revocó la Resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, que declaró el bioma amazónico colombiano como reserva definitiva de los recursos naturales renovables y del ambiente, al establecer que fue expedida sin culminar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podrían verse directamente afectadas.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona ante esta revocación se pronunció y aseguró “Nuevamente estamos frente a una resolución expedida a último minuto por el gobierno anterior. La Resolución 0961 no garantizaba, por sí sola, la protección efectiva del bioma amazónico. Por el contrario, generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a quienes habitan la región y son, precisamente, los principales aliados de la conservación”.

¿Qué significa esta revocación?

El ministro, enfatizó que esta decisión no significa abandonar la protección de la Amazonía colombiana. Las prohibiciones, restricciones y medidas de protección ambiental que tengan una fuente constitucional, legal, judicial o administrativa diferente a la de la Resolución 0961 siguen vigentes. Es decir, la región continúa con medidas de protección ambiental.

El Ministerio podrá adelantar nuevas actuaciones administrativas frente a la protección del bioma amazónico una vez se cumpla la consulta previa y se realicen las valoraciones técnicas, ambientales y jurídicas correspondientes.

Esta decisión administrativa no garantiza, por sí solo, la protección efectiva del bioma amazónico. Por el contrario, genera incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a quienes habitan la región.

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