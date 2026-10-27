MinAmbiente revoca resolución del Gobierno Petro que frenaba nuevos proyectos mineros en la Amazonía

El Ministerio de Ambiente revocó la resolución con la que el Gobierno de Gustavo Petro había declarado el bioma amazónico colombiano como reserva definitiva de recursos naturales renovables y del ambiente. La decisión deja sin efecto la Resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, que impedía otorgar nuevas concesiones mineras, celebrar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y expedir nuevas licencias y permisos ambientales para esas actividades dentro del área delimitada.

La revocatoria quedó establecida mediante la Resolución 1405 del 23 de octubre de 2026, divulgada por el Ministerio este lunes 26 de octubre. La principal razón expuesta por la cartera es que la medida del Gobierno anterior se expidió sin completar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podían verse directamente afectadas.

El Ministerio también argumentó que la resolución no garantizaba, por sí sola, la protección efectiva del bioma amazónico y que generaba incertidumbre económica y territorial para quienes habitan la región, sin ofrecer alternativas concretas.

¿Qué había decidido el Gobierno Petro?

El 4 de agosto de 2026, dos días antes de finalizar su mandato, el Gobierno de Gustavo Petro expidió la Resolución 0961, que declaró el bioma amazónico colombiano como reserva definitiva de recursos naturales renovables y del ambiente.

La medida buscaba frenar la expansión de actividades extractivas en una de las regiones ambientales más importantes del país. Basicamente, impedía otorgar nuevas concesiones mineras, celebrar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y expedir nuevas licencias, permisos o autorizaciones ambientales para esas actividades dentro del área delimitada.

La reserva comprendía aproximadamente 483.283 kilómetros cuadrados, cerca del 42 % del territorio continental colombiano. Incluía los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, además de zonas de Cauca, Meta, Nariño y Vichada.

La decisión buscaba establecer restricciones frente a nuevas actividades mineras y petroleras para proteger la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas amazónicos. Sin embargo, la resolución también abrió una discusión sobre el cumplimiento de la consulta previa con las comunidades étnicas que podían resultar afectadas.

¿Por qué MinAmbiente revocó la resolución?

El argumento central del Ministerio es que la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras no había concluido cuando se expidió la Resolución 0961.

Este mecanismo busca garantizar que las comunidades étnicas participen en las decisiones que puedan afectarlas directamente. El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, cuestionó que la resolución se hubiera expedido a última hora del Gobierno anterior y aseguró que no garantizaba, por sí sola, la protección efectiva de la Amazonía.

El funcionario sostuvo que la medida generaba incertidumbre económica y territorial para quienes viven en la región, sin presentar alternativas concretas para sus comunidades.

Arjona también señaló que problemas como la minería ilegal, la deforestación, el acaparamiento de tierras y las economías criminales no se resuelven únicamente con resoluciones. Según el ministro, se requiere presencia institucional, control territorial, recursos, seguridad y alternativas productivas sostenibles.

¿Qué cambia con la revocatoria?

El cambio principal es que la Resolución 0961 deja de ser el fundamento de las restricciones que establecía para nuevas concesiones mineras, contratos de hidrocarburos y licencias o permisos ambientales relacionados con esas actividades en el área delimitada.

Esto significa que las restricciones específicas que dependían exclusivamente de esa declaratoria quedan sin efecto, de acuerdo con el alcance de la revocatoria. Sin embargo, eso no significa que desde ahora cualquier empresa pueda entrar a explotar minerales o petróleo en la Amazonía.

Los proyectos continúan sujetos a las normas ambientales, los permisos y las restricciones territoriales que correspondan. Las prohibiciones que tengan otro fundamento legal o judicial siguen aplicándose, y cada solicitud debe evaluarse de acuerdo con las disposiciones vigentes.

¿La Amazonía queda sin protección ambiental?

No. El Ministerio aseguró que las demás prohibiciones, restricciones y medidas de protección ambiental continúan vigentes cuando se sustentan en disposiciones constitucionales, legales, judiciales o administrativas diferentes de la resolución revocada.

Entre ellas se encuentran la Reserva Forestal establecida por la Ley Segunda de 1959, la legislación sobre delitos ambientales, las declaratorias de Parques Nacionales Naturales y las órdenes judiciales que reconocen a la Amazonía como sujeto de derechos.

En particular, la decisión no elimina automáticamente las restricciones que aplican en parques nacionales y otras áreas protegidas. Tampoco deja sin efecto las medidas asociadas a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoció a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos y ordenó adoptar acciones frente a la deforestación.

Por eso, aunque desaparece el instrumento específico establecido por la Resolución 0961, las demás figuras de protección ambiental mantienen su vigencia y sus efectos.