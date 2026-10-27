Hombre apareció sin vida en el Canal del Dique, cerca a Soplaviento

El hallazgo del cuerpo de un hombre en aguas del Canal del Dique, en jurisdicción de Bolívar, terminó con la incertidumbre de una familia del municipio de Santa Lucía, Atlántico, que desde el pasado domingo 25 de octubre buscaba a uno de sus seres queridos.

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La víctima fue identificada como José Enrique Pino Mercado, quien había salido de su vivienda durante la tarde del domingo con destino, presuntamente, a Mahates- Bolívar. Según relataron sus familiares, el joven les comentó que iba a encontrarse con una mujer que quería conocer y que no tardaría mucho en regresar.

Sin embargo, las horas transcurrieron sin que volvieran a tener noticias de él. Al intentar comunicarse por teléfono, sus allegados encontraron que el celular estaba apagado, una situación que aumentó su preocupación y los llevó a reportar su desaparición ante las autoridades.

La búsqueda terminó de manera trágica luego de que fuera encontrado un cuerpo sin vida en el Canal del Dique, en un sector ubicado entre los municipios de Soplaviento y Mahates.

De acuerdo con la información conocida, el hombre vestía un suéter y una bermuda negros. Personas que se encontraban en el lugar señalaron que presentaba una lesión profunda que, presuntamente, habría sido ocasionada con un arma cortopunzante. Esta versión deberá ser establecida por las autoridades competentes.

Ahora, las circunstancias en las que ocurrió su muerte son materia de investigación.