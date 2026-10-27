ESE Hospital Local Turbaco pagará $939 millones en acreencias laborales

La ESE Hospital Local Turbaco logró un hito histórico al anunciar el pago de acreencias laborales a 49 trabajadores y extrabajadores por un valor total de $939.594.041, como parte del primer grupo priorizado dentro de su proceso de saneamiento financiero y fortalecimiento institucional.

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La ESE Hospital Local Turbaco marca un hecho histórico en su proceso de saneamiento y equilibrio financiero al primer grupo priorizado dentro del plan de saneamiento fiscal de la entidad y busca saldar obligaciones laborales que, en algunos casos, superan los 15 años de antigüedad.

El logro es resultado de los esfuerzos conjuntos adelantados por la administración municipal liderada por la alcaldesa Claudia Espinosa Puello y la gerencia de la ESE, orientados a fortalecer las finanzas de la institución, garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes y recuperar la confianza de quienes han dedicado años de servicio al sistema de salud local.

“Este es un acto de justicia con hombres y mujeres que durante años esperaron una respuesta frente a sus derechos laborales. Hemos trabajado con responsabilidad y disciplina financiera para que hoy estas obligaciones comiencen a saldarse. Seguimos comprometidos con el fortalecimiento de nuestra red pública de salud y con la dignificación de quienes han entregado su esfuerzo al servicio de los turbaqueros”, expresó la alcaldesa Claudia Espinosa Puello.

Por su parte, la gerente de la ESE Hospital Local Turbaco, Nasly Camacho Rosso, destacó que este avance representa un paso significativo en la recuperación institucional.

“Este primer grupo de pagos demuestra que sí es posible avanzar hacia el saneamiento financiero de la ESE. Estamos honrando compromisos históricos y construyendo una institución más sólida, transparente y sostenible, que responda tanto a sus trabajadores como a la comunidad que diariamente requiere nuestros servicios”, afirmó.

Con esta gestión, la ESE Hospital Local Turbaco continúa fortaleciendo su proceso de organización financiera y administrativa, sentando las bases para garantizar una mejor prestación de los servicios de salud y consolidar una entidad más eficiente, equilibrada y comprometida con el bienestar de los ciudadanos.