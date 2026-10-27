Demoliciones para 331 edificaciones en Manizales costarían $50 mil millones: Claudia Cardona

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En 6AM W de Caracol Radio, estuvo Claudia Marcela Cardona, secretaria de Infraestructura de Manizales, quien confirmó que a la fecha tiene registrados 331 casos de demoliciones en infraestructura, entre viviendas y edificaciones comerciales que quedaron inhabitables por daños estructurales.

De ese total, 50 ya han sido demolidas por el municipio y 53 más ya cuentan con declaratoria de ruina o colapso inminente y están próximas a intervenirse.

“Tenemos registrados 331 casos de demoliciones en infraestructura, ya sean en viviendas o en edificaciones, de esas 331, ya 50 han sido demolidas por el municipio”, afirmó la secretaria de Infraestructura, Claudia Marcela Cardona.

Costos de demolición en Manizales ascenderían a $50 mil millones

Uno de los datos más relevantes es el costo que tendrá la recuperación de la ciudad. La Administración estima que solo las demoliciones podrían ascender a los $50.000 millones de pesos.

Para darle celeridad al proceso, el municipio ya cuenta con un crédito aprobado por $220.000 millones, avalado por el Concejo Municipal y las entidades financieras, que permitirá intervenir de forma prioritaria las estructuras en riesgo.

“Estamos estimando que los costos de demolición puedan ascender a los 50 mil millones de pesos, ya el municipio tiene un crédito aprobado por el Concejo Municipal”, explicó la funcionaria.

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