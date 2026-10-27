Coosalud EPS mantiene atención y apuesta a recuperación institucional

Coosalud EPS reitera su compromiso con la transparencia, la protección de los recursos destinados a la salud y el bienestar de sus afiliados.

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Frente a cualquier denuncia sobre presuntos hechos de corrupción o irregularidades administrativas, corresponde a las autoridades competentes adelantar las investigaciones, esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales a que haya lugar, con pleno respeto por el debido proceso.

Por su parte, la actual administración interventora mantiene su atención puesta en la recuperación institucional de la EPS y en el fortalecimiento de sus servicios.

Como parte de este propósito, la actual intervención reporta más de 3 mil procedimientos quirúrgicos y más de 4 mil no quirúrgicos autorizados; pagos millonarios por más de $1,1 billones a prestadores de salud; recursos destinados a contribuir a la continuidad de la atención y a responder a las necesidades de los pacientes, logrando una estabilidad de los servicios y recuperando progresivamente la confianza de los afiliados y de los actores del sistema de salud.

Así mismo, con corte al 14 de octubre ya se han realizado 37.865 consultas, de un total de 158.803 reportadas como pendientes y se adelantaron 6.471 procedimientos.

La intervención estatal de Coosalud responde a una decisión adoptada por las autoridades competentes ante la situación de la entidad. En este contexto, la administración actual asume el reto de contribuir a su recuperación, fortalecer los mecanismos de control, promover el uso responsable de los recursos y avanzar en una gestión que privilegie los resultados, la transparencia y la atención efectiva de los usuarios.

La salud de los colombianos debe estar por encima de cualquier consideración. Por ello, Coosalud continuará trabajando para superar las dificultades, fortalecer su capacidad de respuesta, mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios y consolidar una relación de confianza con sus afiliados, sus trabajadores y la red de prestadores.

En este orden de ideas, y bajo esta premisa, también se destacan avances en el frente jurídico, según el balance institucional de la EPS y la Supersalud, las admisiones semanales de tutelas disminuyeron un 23 %, mientras que el indicador de cumplimiento de fallos judiciales pasó del 38 % al 50,49 %. A su vez, el cumplimiento relacionado con incidentes de desacato aumentó del 55 % al 64,52 %.

La recuperación de la confianza se construye con hechos, responsabilidad y resultados.

Ese es el compromiso de la actual intervención: trabajar por una Coosalud más sólida, transparente y capaz de responder a las necesidades de quienes dependen de sus servicios.