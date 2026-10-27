Cayó hombre en el barrio La Esperanza requerido por orden judicial

En el marco de las estrategias institucionales para contrarrestar los hechos delictivos en la capital bolivarense, la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias logró la captura por orden judicial de un hombre de 36 años de edad, durante un procedimiento realizado en el barrio La Esperanza.

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La acción policial permitió hacer efectiva la solicitud judicial que pesaba sobre el señalado, en un proceso relacionado con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, requerido por el Juzgado de ejecución de penas y medidas con fecha orden de captura 08 de agosto del 2017.

Una vez materializado el procedimiento, el hombre de 36 años fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente y determinar su situación jurídica.

En lo corrido del año la institución ha logrado un total de 5.563 capturas por diferentes delitos, de las cuales 457 se han materializado mediante orden judicial, como resultado de las acciones operativas.

La Policía Nacional en Cartagena de Indias mantiene sus capacidades operativas desplegadas en los diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de identificar, ubicar y poner a disposición de la justicia a las personas requeridas por las autoridades, contribuyendo así a la seguridad y convivencia ciudadana.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez.