Así jugará Real Cartagena sus dos primeros partidos en cuadrangulares: ya hay abonos disponibles

Real Cartagena conoció nuevos horarios para sus dos primeras presentaciones en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2026.

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El primer desafío del conjunto cartagenero será ante Tigres FC, en Bogotá, partido que quedó programado para el jueves 29 de octubre, a partir de las 4:00 de la tarde. El compromiso se disputará en el estadio Metropolitano de Techo y marcará el comienzo de la participación del equipo dirigido por Álvaro Hernández en el Grupo B.

La segunda presentación también sufrió cambios. Real Cartagena recibirá a Deportes Quindío el martes 3 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en el estadio Jaime Morón León.

El Grupo B lo completan Deportes Quindío y Real Cundinamarca, rivales que también estarán en la disputa por uno de los cupos a la final del torneo de ascenso.

¿Cuánto cuestan los abonos?

Real Cartagena informó los precios de los abonos para los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay-II, que incluyen los tres partidos de local de esta fase:

Occidental alta: $150.000 ($50.000 por partido).

Occidental baja: $110.000 ($36.700 por partido).

Oriental: $90.000 ($30.000 por partido).

Norte y Sur: $35.000 ($11.700 por partido).

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Los valores no incluyen el costo por servicio de Fanki.

Los abonos están disponibles para la venta hasta el martes 3 de noviembre a mediodía.

“Contaremos con todas nuestras tribunas disponibles en los cuadrangulares, la sanción pendiente para las tribunas Sur y Occidental se cumplirá el próximo semestre. Esta decisión responde a nuestro compromiso de contar con el acompañamiento de nuestra gente en esta etapa clave del campeonato”, dijo el club.

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